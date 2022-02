Négy ábra arról, hogyan nem változott az életszínvonalunk húsz év alatt

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Az életszínvonal egy adatokkal egyáltalán nem jól meghatározható fogalom, illetve sokféle adattal is közelíthető. A rendszerváltáskor azonban talán abban az általános vágyban fogalmazódott meg leginkább, hogy a lakosság többet szeretett volna költeni – legalábbis a korábbi szinthez képest jóval többet, és nem éppen a létfenntartáshoz szükséges alapdolgokra.

Három kormányváltással a rendszerváltás után, 2002-ben Magyarországon az egy főre jutó fogyasztás értéke (akkori árfolyamon átszámolva) 3940 euró volt, 2020-ban pedig 6860 euró (de ez nem mind reálérték-növekedés, hiszen az inflációval ezúttal nem számoltunk). Az alábbi ábrán azt mutatjuk be az Eurostat adatai alapján, hogy ez az érték hogyan alakult a visegrádi országokban, Romániában és a megcélzott szintnek számító Ausztriában.

Két trend rögtön látszik: egyrészt Kelet-Európának nem sikerült érdemben csökkenteni az Ausztriával szembeni lemaradását, másrészt a kelet-európai országokban a 2008 végén kezdődő világgazdasági válság 2009-re jóval nagyobb fogyasztáscsökkenést okozott, mint a fejlettebb Ausztriában.

Ha pedig levesszük a grafikonról Ausztriát (az ország nevére kattintva), akkor az is szembetűnővé válik, hogy Magyarországot 18 év alatt Lengyelország és Szlovákia menetből leelőzte, Románia pedig feljött rá (arról nem is szólva, hogy a csehek fogyasztási szintjét sosem sikerült elérni). Ez még úgy is igaz, hogy a 2020-as általános visszaesésben jelentős szerepe van a járványhelyzetnek, amely miatt rengeteg dologra sokkal kevesebbet tudtak csak költeni az emberek.

Abban is jelentős eltérések vannak, hogy mire megy el a pénzünk. A következő ábra azt mutatja, hogy az említett országokban az összes költés mekkora részét tette ki a rezsi (azaz mindenféle lakhatási költség, víz-, villany- és gázszámla). Azért választottuk elsőnek ezt a mutatót, mert a rezsiköltségek Kelet-Európában a legnagyobb tehernek számítanak a családok költségvetésében.

Szlovákiában majdnem 30, Csehországban pedig 25 százalék körüli a rezsiköltség aránya a teljes költésen belül, míg Ausztriában ez hagyományosan csak 20-22 százalék körül van. Magyarország 18 százalékról indult az általunk vizsgált időszakban, 2010-ben közel 24 százalékon érte el a csúcsát, majd csökkenni kezdett (még a központi rezsicsökkentés előtt), és 20 százalékon stabilizálódott (ebben már valószínűleg benne van a rezsicsökkentés hatása is). Lengyelországban viszont a magyarhoz hasonló központi intézkedések nélkül is hasonlóan alakult az adat, Romániában pedig még alacsonyabb is a rezsiköltségek aránya*A 2020-as megugrást itt is az okozza, hogy járvány átalakította a fogyasztási szerkezetet. Mivel az emberek általánosan kevesebbet költöttek, pont a rezsiköltségeket viszont nem csökkentette a pandémia, így ezek aránya logikusan emelkedett. .

Azt persze nem tudjuk, hogy mi lett volna a magyar költségszerkezettel rezsicsökkentés nélkül, de az is látszik, hogy ha a teljes fogyasztáshoz mérjük, akkor máshol sem szálltak el az arányok. Azaz a többi országban rezsicsökkentés nélkül sem okozott arányaiban nagyobb terhet a lakosoknak a lakhatás, mint korábban.

A másik nagy lakossági teher általában az élelmiszer, a következő ábrán az erre fordított összeg mértéke látszik a teljes költéshez képest.

Azt várnánk, hogy ahol a háztartások anyagi helyzete jobb, ott arányaiban kevesebbet költenek élelmiszerre. Ahogy az ábrán látszik, ez így is van: Ausztriában ez az arány nagyon stabilan 10 százalék, míg nálunk 17-18*Azaz Magyarországon 3,5-4-szer kisebb euró értékből arányait tekintve majdnem kétszer annyit költenek élelmiszerre, mint Ausztriában.. Ha azt feltételezzük, hogy ennek a mutatónak a jövedelmi helyzet javulásával illene csökkennie, akkor Lengyelországban látunk jelentős fejlődést, ott ugyanis majdnem 22 százalékról ereszkedett az érték – a járvány ellenére is – 18 alá.

Nekünk ugyanakkor nem sikerült 18 év alatt érdemben lejjebb mennünk. Bár az élelmiszerrel kapcsolatos kiadások 2019-ben a teljes költésünk egy hajszállal kisebb részét tették ki, mint 2002-ben, a csökkenés mértéke annyira kicsi volt, hogy a járvány jóval az évezred eleji szint fölé tolta a mutatót. Romániában sokat javult a helyzet, de még ennek ellenére is nagyon nagy tehernek tűnik az élelmiszervásárlás.

Ahhoz, hogy arányaiban többet költhessünk szórakozásra és nem alapvető cikkekre, nyilvánvalóan arra lenne szükség, hogy a fenti két nagy csoport, a rezsi és az élelmiszer kisebb terhet jelentsen. Az alábbi ábra azt mutatja meg, hogy a kérdéses országokban az emberek kiadásainak mekkora része megy el ruhára és cipőre.

Magyarországon a vizsgált 18 éves időtávon 4 százalékról 2,6 százalékra is lecsökkent az arány, 2020-ban pedig 3 százalékon volt, ami egyébként épp egyenlő a cseh adattal. A lengyelek a járvány kezdetéig egyre többet fordítottak ruházkodásra a költéseiken belül, és az arányokat (nem az értékeket) tekintve beérték az egyébként egyre kevesebbet költő osztrákokat. A romániai adatok pedig azt jelzik, hogy ez a termékcsoport ott kiugró növekedést ért el.

A fogyasztási szerkezetet nézve azonban Magyarország a vizsgált 18 évben szinte semmilyen érdemi változást nem mutat, mintha megmerevedett volna abban az állapotában, ahol volt.

