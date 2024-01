Irán profitál abból, hogy iráni fegyverekkel hajtják fel az olaj árát

Miután Oroszország 2022 februárjában lerohanta Ukrajnát, az év hátralévő részében rendre elmondhatták az elemzők, hogy az „invázió kifizeti magát”, a geopolitikai bizonytalanság és szankciók miatt elszállt olaj- és gázárak ugyanis óriási pluszbevételekhez juttatták az orosz költségvetést. Ez pedig nagyjából elegendő is volt a háború költségeinek finanszírozására abban az évben.

A helyzet sok szempontból különbözik, mégis valami hasonlót látunk most Irán és a támogatását élvező külföldi fegyveres csoportok tevékenységével kapcsolatban. Az ősszel egyre inkább nyomás alá kerülő kőolajárnak előbb az Izrael elleni október 7-i terrortámadás, majd a Hamász elleni izraeli válaszcsapással kapcsolatos spekuláció adott lökést. Miután azonban kiderült, hogy egyelőre nem fenyeget egy nagyobb regionális háború veszélye, az olaj ismét egyre olcsóbb lett.

Az elmúlt napokban ez a mintázat még jobban megmutatkozott, hiszen míg a Hamász terrorakciójával kapcsolatban máig nem került elő bizonyíték Irán közvetlen részvételére, most sokkal tisztább a kép. Csütörtökön az iráni haditengerészet elfogott egy tankerhajót az Ománi-öbölben, arra hivatkozva, hogy egy korábbi iráni olajszállítmányát jogtalanul kobozták el az amerikai szankciók megsértésére hivatkozva. A St. Nikolas nevű tanker most iraki olajat vitt volna Törökországba, de az iráni haditengerészet iráni vizekre kényszerítette.

Erre az olaj nagyjából három százalékos drágulással reagált, és hasonló történt pénteken is (bár végül a kereskedést csak egy százalék körüli pluszban zárták a fontosabb olajfajták). Ezúttal az állt a háttérben, hogy a brit és amerikai légierő és haditengerészet légicsapások sorát hajtotta végre a jemeni húszik ellen, akik hetek óta drónokkal és rakétákkal támadták a Vörös-tenger hajóforgalmát.

“Pentagon officials said late Thursday they were still assessing whether the strikes were successful, and emphasized that they had sought to avoid any civilian casualties.”https://t.co/AysJqPKcHW pic.twitter.com/KmdH9Z4SCJ

— Shashank Joshi (@shashj) January 12, 2024