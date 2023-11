Olyan súlyosak az orosz veszteségek, mintha százával halnának a férfiak egy-egy magyar városban

Orosz katona sírja a Tula megyei Jefremovban. Fotó: AFP/Europress

Idősebb és középkorú békéscsabai futballszurkolók rémálmaiban talán még ma is megjelenik az orosz Teksztilscsik Kamisin, amely 1994 szeptemberében az UEFA Kupa első fordulójában 6-1-es vereséget mért a város futballcsapatára, és összesítésben is fölényesen továbbjutott. A Volga-parti város azóta nemigen szerepelt a hírekben idehaza, és most csak azért idéztem fel a régmúlt történést, hogy könnyebb legyen kontextusba helyezni egy friss orosz veszteségadatot.

Az ukrajnai háborúról egyik fél sem közöl friss és komolyan vehető saját veszteségadatot, így a témával foglalkozók közvetett információk alapján próbálják feltárni a valóságot. Ezek közül egyre fontosabbak az orosz településeken felállított emlékművek, amelyeken ahhoz hasonlóan szerepelnek az adott város vagy falu Ukrajnában elesett fiai, mint idehaza az első és második világháborús emlékműveken.

Egy orosz veszteségeket gyűjtő X-oldal tegnapi bejegyzése arról tudósít, hogy Kamisinben leleplezték az Ukrajnában elesetteket felsoroló harmadik kőtáblát is a korábbi kettő mellé.

Update: Kamyshin, Russia, population 107 000.

🇦🇫 Afghanistan — 18 soldiers killed in 9 years

🇺🇦 Ukraine — 90 soldiers killed (19 November 2023)

Compared to July 2023, one plate has been added and the bases for the next plate are ready… https://t.co/MVKAKFbcVj pic.twitter.com/KyG9kfSuLE — KIU ✪ Russian Officers killed in Ukraine 🇨🇿🇺🇦 (@KilledInUkraine) November 21, 2023

A három kőtáblán összesen 90 név szerepel, amely a város 107 ezres lakosságához mérve azt jelenti, hogy a helyi veszteségarány közelít az egy ezrelékhez. Ez elsőre talán nem tűnik soknak, de ahogy a posztban is olvasható, az afganisztáni háború kilenc év alatt követelt 18 kamisini áldozatot.

Ráadásul, ahogy a bejegyzés egy másik képén látható, az emlékmű talapzatát nemcsak annyival nagyobbították meg, hogy a harmadik kőtábla férjen el, hanem további kettőnek is maradt hely, és az egyiknek már az alátámasztását is elhelyezték. Ahogy egy kommentelő megjegyezte, a negyedik tábla talán már a kőfaragónál van, aki éppen felvési rá az újabb neveket. Főleg, hogy az utolsó látható dátum az új kőtáblán viszonylag régi, augusztus 24-i. (Leszámítva egy nem időrendi sorrendben felvitt ezredest*Az új kőtáblán felülről a második név előtt a PK valószínűleg a polkovnyik rövidítése, amely az ezredesi rangot jelenti., aki a jelek szerint a háború legmagasabb rangú kamisini áldozata.)

Mivel Kamisin lakossága majdnem pontosan kétszer akkora, mint Békéscsabáé, ez olyan, mintha a békési megyeszékhelyen a 200-at közelítené egy háború halálos áldozatainak száma nagyjából másfél év alatt.

Az egy ezreléket közelítő arány nagyjából egybevág az orosz veszteségekről szóló becslésekkel. Az ukrán hadsereg főparancsnoka 150 ezres számot mondott az orosz elesettekre, ami nincs messze a nyugati értékelésektől, és Oroszország lakossága alapján durván szintén egy ezreléknek felel meg.

A kamisini adatokkal kapcsolatban ráadásul érdemes azt is figyelme venni, hogy a hadszíntéri beszámolók szerint az orosz hadsereg nem mindig siet a halottak összegyűjtésével, és rengeteg embert hónapok óta eltűntként tart nyilván. Vagyis valószínűleg tényleg nem indokolatlan a tartalékhely az emlékművön.

Ebből nem feltétlenül következik bármi is a háború kimenetelével kapcsolatban, de jelzi, hogy milyen súlyos árat fizet az orosz társadalom Putyin háborújáért. Az egy ezrelék a teljes lakosságszámra vonatkozik, de az elesettek szinte valamennyien munkaképes korú férfiak, akikből – a demográfiai folyamatok miatt – amúgy is egyre kevesebb van az országban. Ráadásul rengeteg a súlyos sebesült is, akik állami segélyezésre szorulnak hátralévő életükben.

Mindez azt is mutatja, hogy a hatalom miért olyan óvatos az emberutánpótlás megszervezésével. A kisebb veszteségekkel járó, de elhúzódó afganisztáni háborúval szemben kialakult katonaanya-mozgalom hozzájárult a szovjet hatalom meggyengüléséhez a nyolcvanas években, ezért is próbál most minden hasonló kezdeményezést már csírájában elfojtani az orosz rezsim.

Az utóbbi napokban-hetekben így is egyre többen kezdték követelni, hogy a több mint egy évvel ezelőtt mozgósítottakat engedjék haza, vagy legalább azt az ideiglenes eltávozási lehetőséget kapják meg, amit mások mellett maga Putyin is megígért nekik. Az előbbire azonban csak akkor lenne mód, ha másokat mozgósítanának helyettük, amit mindenképpen el akar kerülni a hatalom, legalábbis a jövő márciusi elnökválasztás előtt.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkElveszett év jöhet az ukrajnai háborúbanMindenki azt keresi, hogyan lehetne túllépni az állóháborún, de nem látszik erre gyors megoldás.

