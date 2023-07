Azzal csábították az orosz turistákat, hogy a Krím biztonságos, majd felrobbant a híd

A háború miatt mélyponton lévő orosz turizmusnak tehet be még jobban a Krími híd elleni ukrán támadás, de igazán a szimbolikus értéke nagy az ellenoffenzíva kudarcai és a NATO-csúcs csalódásai után. Az orosz katonai logisztikát érdemben egyelőre nem érintik a fejlemények, de a Krím fokozatos elvágása komoly fenyegetés.

Mi történt? A két halálos áldozattal (egy a hídon áthaladó autóban halt meg a két szülő, 14 éves lányukat kórházban ápolják) járó hétfői támadás a Krímhez közelebbi részen történt: a félszigetre menő közúti pálya két szegmense használhatatlan lett. A másik irányú közúti és a vasúti pálya nem sérült meg.

Miért fontos? A 2019-ben megnyitott (az átadási ünnepségen Putyin vezetett át egy teherautóval a hídon) Krími híd szimbolikus jelentősége mellett a fő összeköttetést jelenti Oroszország és a Krím között, aminek a háborús logisztikában is nagy szerepe van.

Miért célpont? A Krím visszafoglalását Ukrajna továbbra is alapvető katonai célnak tekinti, a Kercsi-szoroson átívelő hidat pedig legitim katonai célpontnak. Az ukrán támadást Oroszország „terrorista merényletnek” nyilvánította.

Reakciók: Putyin hétfő este tart megbeszélést a krími helyzetről. A háborús héjává vált Medvegyev orosz exelnök megtorlást és az ukrán „terroristák és rokonaik” házainak felrobbantását követeli. Az, hogy az oroszok hétfőn felmondták az ukrán gabonaegyezséget, feltehetően a támadás nélkül is megtörtént volna.

Háborús következmények: a közúti híd sérülése önmagában csekély hatású, hiszen az orosz logisztika vasúti alapon szervezett. A Krím fontos logisztikai bázis és sérülékeny pontjai jó támadási célpontot jelentenek, de az igazán hatékony fellépéshez az ukrán hadseregnek közelebb kellene kerülnie.

Az ukrán stratégia: a június elején indított, de azóta a nagy eszközveszteségek miatt újratervezett és lejjebb tekert ukrán ellentámadás egyik célja az Azovi-tenger megközelítése lenne, hogy a fő orosz logisztikai vonal a tengerparton már HIMARS precíziós rakétákkal is belőhető legyen. Ha a Krímet és az ott kiépített orosz bázisokat is sikerülne elvágni, az Herszon és Zaporizzsja megyékben is nagyon súlyos gondokat okozna számukra.

Földrajzi esélyek: a Krím körül az elmúlt hónapokban folyamatosan építették a védvonalakat az oroszok, de a félszigetet földrajzi okok miatt nem könnyű ellátni. Három jelentősebb út vezet ki innen, a most újra megtámadott kercsi híddal együtt:

The Kerch Strait Bridge is a logistically significant object.

Russia will only have 1 ground supply line – the costal highway on the Sea of Azov – to sustain (or evacuate) its tens of thousands of troops in occupied Kherson & Crimea if UKR manages to degrade/destroy the bridge. pic.twitter.com/f2Uaj6XE5u

— George Barros (@georgewbarros) July 17, 2023