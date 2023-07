2025-től még csökkentheti is időnként a német háztartások villanyszámláját az áramfogyasztás

Fotó: AFP/Europress

Németországban vasárnap kora délután történelmi mélységre esett az elektromos áram tőzsdei ára. Negatív árnál a termelőknek kell fizetniük azért, hogy el tudják helyezni az általuk éppen megtermelt áramot.

Felülnézet: ahogy az Európai Unió országai egyre nagyobb mértékben állnak át a megújuló energiaforrások használatára, egyre gyakoribbá válhat a negatív aktuális tőzsdei ár. A megújulók jelentős része ugyanis szél- vagy napenergia, amely időjárásfüggő, így ha például hétvégén napsütéses-szeles időben alacsony az ipari és lakossági felhasználás, termelési többlet keletkezik.

A német tőzsdén július 2-án vasárnap délután kettőkor megawattóránként 500 eurót kellett fizetnie annak, akinek el kellett helyeznie a termelését, ez rekord. Az összeg kilowattóránként 50 cent, azaz jelenlegi árfolyamon 190 forint volt.

Új jelenség, hogy nyáron most már hétköznapokon, azaz ipari termelés mellett is előfordulnak negatív értékek.

Alulnézet: annak, aki szeretné kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket, úgynevezett dinamikus árazású tarifacsomagra kell váltania, és ez a lehetőség Németországban a kormány ígérete szerint 2025-től elvileg minden lakossági ügyfél előtt megnyílik, mert a mérőórákat addigra mindenhol lecserélik az erre alkalmas készülékekre.

Vannak már olyan áramszolgáltatók, amelyek bizonyos technikai feltételek teljesülése esetén dinamikus árazást kínálnak, ilyenkor általában havonta számolnak el a felek. Előfordul olyan áramszolgáltatói üzleti modell is, amelyben a szolgáltató csak havi átalánydíjat számláz, azaz forgalomfüggő profitja nincs, és mindig az éppen aktuális piaci áron adja tovább az áramot. Ha épp negatív az érték, akkor csökkenti a havi számla végösszegét.

Az aktuális tőzsdei árak szerinti szerződés azonban egyelőre ritka, mert ahogy az ukrán háború is megmutatta, nagy kockázatokat is rejt. A fogyasztók hosszabb távra érvényes tarifákra szerződnek, még akkor is, ha az olyan liberalizált piacon, mint a német, több választási lehetőség is van.

A negatív árazás ugyanakkor részben annak az eredménye is, hogy az éppen megtermelt energiát nincs hova elraktározni, és ha a jövőben nagyobb tárolókapacitások épülnek ki, az csökkentheti az előfordulás gyakoriságát.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Élet Világ áram áramár negatív áramár németország tőzsde Olvasson tovább a kategóriában