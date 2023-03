Francia vadászgépeket kap Ukrajna?

Az emírségek légierejének Mirage 2000-ese egy 2019-es légi bemutatón. Fotó: AFP/Europress

Egyre erősödnek azok a feltételezések, amelyek szerint Ukrajna francia Mirage 2000 típusú vadászbombázókhoz juthat. A hírfolyam a Le Figaro múlt heti cikkével kezdődött, amely szerint 30 főnyi ukrán személyzet kapott titokban kiképzést a típusra Franciaországban az utóbbi másfél hónapban.

A francia védelmi minisztérium nem cáfolta az értesülést, de reagálása szerint pilóták kiképzése még nem kezdődött el, hanem „légi katonai személyzeté”, amely kizárásos alapon leginkább a földi kiszolgáló műszaki személyzet tagjait jelentheti. Az ukrán légierő szóvivőjének reakciója lényegében ugyanazt tartalmazta, mint a francia védelmi minisztériumé.

A Le Figaro cikke szerint, ha megszületik a politikai döntés, akkor Franciaország tucatnyi Mirage 2000-est adhat át Ukrajnának. Egy friss hír szerint azonban lehet, hogy ennél akár lényegesen többet is: a francia Intelligence Online arról írt, hogy ukrán remények szerint legalább 40 darab Mirage 2000-est kaphatnak korábban külföldre eladott gépek visszavásárlása után Franciaországtól. A portál szerint Indonézia, Görögország és az Egyesült Arab Emírségek jöhet szóba.

Különösen az utóbbi, a cikkben szereplő altípus, a Mirage 2000-9 ugyanis egy olyan exportváltozat, amelyet ebben a formában kizárólag az öböl menti országnak értékesített a gyártó, összesen 62 darabot. (Ebből 32 volt újonnan gyártott, 30 pedig egy korábban szállított alváltozat korszerűsítése a fejlettebb szintre.) Ebből a flottából tehát kijöhetne a 40 darab, még akkor is, ha például egy jemeni bevetés során elvesztett egyet az arab ország légiereje.

Ahogy egy az eseményeket követő bolgár szakportál megjegyzi, egy meglehetősen elavult típusról van szó, ám pont ezért van jó esélye annak, hogy Ukrajna megkaphatja.

Ezzel törne meg ugyanis a nyugati gyártású vadászgépek Ukrajnába kerülésének tabuja,

és a fegyverszállítások eddigi mintázata alapján valószínűbb jelölt erre egy olyan típus, amely nem növeli radikálisan az ukrán képességeket. (Valamint nem gyengíti a nyugati országok saját légierejét.) Ezzel ugyanis minimalizálható az eszkalációs veszély, vagyis az, hogy az oroszok valamilyen aránytalanul súlyos válaszlépésre ragadtatnák magukat.

Az érem másik oldala persze az, hogy érdemben valószínűleg nem változna meg a háború menete a Mirage 2000-ek átadásától. Igaz, a típusnak elég masszív földi támadó képessége van, amely azért okozhatna nehézségeket az orosz csapatoknak. Másrészt viszont az orosz légvédelemnek és vadászgépeknek jó eséllyel nem lenne nagyobb feladat lelőni, mint az ukrán légierő jelenlegi, szovjet eredetű gépeit.

Kifejezetten légi harcra valószínűleg csak akkor használnák az ukránok a Mirage 2000-eseket, ha a csomagban kapnának olyan levegő-levegő rakétákat is, amelyek képességei érdemben felülmúlják a jelenlegi állományukat. (Ez nem túl magas szint.) Ám még enélkül is növelné a lehetőségeiket, hogy nagyobb gépállománnyal gazdálkodhatnak, kevésbé fenyegetné őket a felmorzsolás. (Ebből a szempontból fontos igazán a lengyel és szlovák MiG-29-es átadása is.)

Persze lényeges a feltételes mód: döntés még valószínűleg nem született, és ha ez meg is történik, akkor is szükség lesz ukrán pilóták átképzésére a típusra, ami azért minimum pár hónapot igénybe vesz majd. Kivéve akkor, ha titokban már ez is elkezdődött.

