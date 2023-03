Új csatahelikoptereket kap Szlovákia az Ukrajnának átadott régi vadászgépekért cserébe

AH-1Z Viper egy amerikai hadihajó fedélzete fölött. A típus elsődleges üzemeltetője az Egyesült Államok tengerészgyalogsága. Fotó: AFP/Europress

Pár nappal ezelőtt jelentette be a szlovák kormány, hogy átadja Ukrajnának mind a 13 darab MiG-29-es vadászgépét, most pedig az is kiderült, hogy mit kap érte cserébe. Ahogy a szlovákiai sajtó írja Jaroslav Nad’ védelmi miniszter alapján, az ország 12 darab AH-1Z Viper csatahelikoptert kap az Egyesült Államoktól.

Igaz, Szlovákia nem ingyen jut hozzá a Bell vállalat által gyártott forgószárnyasokhoz, de Nad’ szerint rendkívül előnyös üzletről van szó: 340 millió dollárt kell fizetni, miközben piaci áron a teljes csomag értéke mintegy egymilliárd dollár. Nemcsak a helikoptereket kapja meg ugyanis a szomszédos ország, hanem a pilóták és a földi kiszolgáló személyzet képzését, valamint az alkatrészellátást is biztosítja az Egyesült Államok.

Továbbá fegyvereket is, például Hellfire páncéltörő rakétákat, hiszen a típus fő szerepköre a földi csapatok támogatása, ehhez pedig természetesen erős fegyverzetre van szükség. Mint látszik, az amerikai helikopterek természetesen nem a MiG-eket fogják helyettesíteni.

Az utóbbiak kivonásáról egyébként már évekkel ezelőtt döntés született, és a folyamatot felgyorsította, hogy az ukrajnai háború miatt lényegében ellehetetlenült a szovjet eredetű gépek szervizelése. Szerepüket jövőre amerikai F-16-osok fogják átvenni.

Ha valósak a védelmi miniszter által megadott számok, Szlovákia jól jár az üzlettel, hiszen a MiG-ekért valószínűleg a 660 millió dollárnál (egymilliárd-340 millió) csak több nagyságrenddel kevesebbet kaptak volna, ha megpróbálják őket eladni. Ha egyáltalán sikerül, mert Magyarországnak ez egyáltalán nem jött össze a saját MiG-29-esivel. Igaz, a mostani csomagban mást is átadnak Ukrajnának a szlovákok, de a vadászgépek értéke kimagaslik ezek közül.

