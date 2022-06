Pörög a hadiipar Kassa mellett, sérült ukrán harcjárműveket is javítanak

Szlovákiában fogják javítani az ukrán hadsereg háborúban megsérült járműveit, az erről szóló megállapodást a szlovák és az ukrán honvédelmi miniszter írta alá pénteken. Egyelőre csak néhány tucat katonai járműről van szó, a bejelentés szerint hamarosan elkezdődő javításokat a kelet-szlovákiai Szepsiben (Moldava nad Bodvou), a Konstrukta Defence állami haditechnikai üzemében fogják végezni. Azt, hogy milyen járművekről van szó, biztonsági okokból nem hozták nyilvánosságra.

Ukrajna még áprilisban fordult több szomszédjához azzal a kéréssel, hogy az ő hadi létesítményeikben végezzék el a háborúban megsérült katonai járművek javítását és modernizálását. Akkor arról beszéltek, hogy első körben BRDM-2 páncélozott harci járművek felújításáról lehet szó. Az ukrán kérésre Szlovákián kívül Csehország is igent mondott, ott a Czechoslovak Group haditechnikai holding fog T-64-es ukrán tankokat, később pedig gumikerekes harcjárműveket ismét harcképessé tenni, illetve felújítani.

Lengyelország mellett Csehország is kiemelten segíti a kelet-közép-európai térségből fegyverekkel, lőszerekkel és más harci eszközökkel az orosz invázió ellen harcoló ukrán hadsereget. Kisebb mértékben, de Szlovákia is érdemi segítséget nyújt – ebben mindkét ország tud építeni az egykor erős és exportképes csehszlovák hadiipar örökségére, és a két ország kormánya aktív szerepet játszik az Ukrajnának nyújtandó nyugati segítségben. Ennek politikai szinten friss fejleménye, hogy a cseh külügyminiszter élesen elutasította Emmanuel Macron javaslatát, melyben a francia elnök az Oroszországgal szembeni majdani méltányos békefeltételek mellett emelt szót, mondván, Moszkvát a történelmi tapasztalatok alapján nem szabad megalázni. Jan Lipavský úgy fogalmazott, a jelek szerint Macron nem érti Oroszországot.

Csehország volt az első NATO-tagállam, amelyik tankokat adott Ukrajnának. A cseh T-72-esekről ugyan nem volt hivatalos prágai bejelentés, de Lloyd Austin amerikai hadügyminiszter is megemlítette a cseh fegyverszállítások méltatása közben, és már a donbaszi hadszíntérről is érkeztek fotók megsérült, egykori cseh T-72-esekről. A tankokon kívül Prága tarackokat, rakéta-sorozatvetőket, helikoptereket, gyalogsági harcjárműveket, légvédelmi fegyvereket és lőszereket is juttatott Ukrajnának. A régi T-72-esek helyett Csehország Németországtól kap modernebb Leopard 2 A4-es tankokat, és már tárgyalnak a legkorszerűbb A7-esek megvásárlásáról is.

A katonai segítséggel összekapcsolt fegyverzetcsere és hadi modernizáció Szlovákiában is létező modell: ott az ország Sz-300 légvédelmi rendszerét adták át Ukrajnának, amit amerikai Patriotokkal pótolnak. Szlovákia a háború kezdete óta 154 millió euró értékben adott katonai eszközöket Kijevnek. Az Sz-300-ason kívül MiG-29-es vadászgépek átadása is folyamatban van, és a múlt héten arról is megállapodtak, hogy nyolc darab Zuzana-2 önjáró löveget adnak az ukrán hadvezetésnek. Utóbbiakat szintén a szlovák honvédelmi minisztérium alá tartozó Konstrukta Defence gyártja. (Korábban a régebbi generációs Zuzana-1-esekről volt szó, de ezek a korszerűtlenségük miatt felújítás nélkül feltehetően nem jelentenének érdemi segítséget.)

A javában zajló szlovák haderőfejlesztés egyik fontos gyártó- és javítóbázisa amúgy is itt, a Kassához közeli Szepsin működik. Az itteni üzemek működnek közre majd a finn Patria típusú páncélkocsik gyártásában is, amelyek beszerzéséről (447 millió eurós üzletről van szó) idén állapodtak meg, hosszabb távon a szlovák fegyveres erők számára körülbelül 500 járművet terveznek legyártani. Az 1,7 milliárd eurós óriástendert elnyerő német Rheinmetall szintén Szepsiben építi meg az egyik új hadigyárát, ahol a Lynx KF41-es lánctalpas harcjárművek alváza és tornya készül majd, és itt fogják tesztelni is a járműveket.

A Rheinmetall egyébként épít gyárakat Magyarországon is: Zalaegerszegen is Lynxek készülnek majd, Kaposváron első körben török Gidrán harcjárműveket szerelnek fel, Várpalotán pedig tüzérségi lőszereket fognak gyártani. A német hadiipari szereplő számára stratégiai prioritás a közép-európai hálózatának gyors kiépítése, a folyamatot az orosz-ukrán háborús is katalizálja. Magyarország egyébként az egyetlen kelet-európai NATO-tagállam, amelyik nem nyújt katonai segítséget Ukrajnának.

