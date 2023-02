Putyin elvesztette a gázháborút, de az olajon még rengeteget kereshet

Orosz olajat szállító tanker tavaly áprilisban. Fotó: AFP/Europress

A világ egyik legsikeresebb energiakereskedője szerint Vlagyimir Putyin elvesztette az energiaháborút, Európa számára pedig véget ért a gáz- és áramválság legrosszabb időszaka.

Pierre Andurand annak köszönhetően lett kiemelten figyelt szereplő az energiapiacokon, hogy az általa menedzselt egyik befektetési alap 650 százalékos hozamot termelt összesen a 2020 és 2022 közötti három évben. „Szerintem Putyin elvesztette az energiaháborút. Most, hogy Európa elkezdett boldogulni orosz gáz nélkül, miért térne vissza a korábbi időszakhoz?” – mondta a Financial Times-nak a korábban a Goldman Sachs-nál és a Vitolnál dolgozó, jelenleg saját, 1,4 milliárd dolláros alapját kezelő szakember.

Ennek megfelelően a kick-boksz szenvedélyéről is ismert befektető minden gázpiaci pozícióját lezárta, mert nem tartja valószínűnek, hogy visszatérnének a tavaly nyári rekord földgázárak.

„Szerintem Putyin alaposan elszámolta magát azzal kapcsolatban, hogy kinek van erőfölénye (a gázpiacon), pontosan úgy, mint hogy az ukránok képesek lesznek-e visszavágni, vagy hogy a Nyugat egységesen cselekszik-e majd. Oroszország örökre elvesztette a legnagyobb piacát, és legalább egy évtizedbe fog telni, hogy elegendő vezeték épüljön ki Ázsia felé. Ha pedig Oroszország csak Kínának tud gázt eladni, akkor Peking lesz ármeghatározó pozícióban” – tette hozzá a francia szakember.

A befektető ugyanakkor arra számít, hogy az olaj sokat drágul idén, szerinte ugyanis a kínai gazdaság újranyitásával – miután feloldották a járvány megfékezését szolgáló lezárásokat – sokkal nagyobb mértékben nő majd az olaj iránti igény a világban, mint amennyit most a piac áraz. Úgy látja, könnyen elképzelhető, hogy a jelenleg hordónként 80-85 dollár körüli olajárak a 140-et is elérhetik.

Ha ezúttal is igaza lesz a befektetőnek, annak az orosz elnök is örülne. Jelenleg ugyanis a legtöbb hír szerint mélyen a 60 dolláros árplafon alatt talál gazdára az orosz kőolaj nagy része, így még akkor is bőven van tere az áremelkedésnek, ha mindenki betartja az EU és a G7 országcsoport által hozott rendelkezést. Márpedig ha a kőolaj világpiaci ára 75 százalékkal emelkedik, akkor biztosan lesznek olyan vevők, akik az oroszért is többet lesznek hajlandók fizetni. Így pedig nőhet az orosz költségvetés bevétele a legfontosabb forrásából.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMiért kapjuk négyszer drágábban az orosz gázt, mint a csehek?Szijjártó Péter szerint az orosz gázszerződés árképlete sokkal kedvezőbb, mint a korábbi. Azzal az árképlettel azonban az elmúlt két évben több mint ezermilliárd forintot spóroltunk volna.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMár nem Kína az orosz olaj legnagyobb vásárlója, India 33-szorosára növelte az importjátRekord nagyságúra, napi 1,2 millió hordóra nőtt decemberben az Oroszországból Indiába érkező kőolaj mennyisége.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkHiába a magyar csodavárás, a sokkolóan magas energia- és nyersanyagárak évtizede jönKormányzati és gazdasági körökben is sokan bíznak abban, hogy hamarosan újra olcsó lesz az energia, de ennek éppen az ellenkezőjére kellene felkészülni.

Világ földgáz kőolaj olajár Oroszország Olvasson tovább a kategóriában