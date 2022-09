A környezetet akarták védeni, erdélyi őserdők irtása lett belőle

A londoni székhelyű nonprofit szervezet, az EIA fő célja környezetromboló gyakorlatok leleplezése világszerte. A kevesebb mint ötven embert foglalkoztató ügynökség derítette fel a mianmari junta illegális faexportját Olaszországba vagy vietnami szervezett bűnözői csoportok tiltott afrikai vadkereskedelmét.

Egyik legújabb projektjük részeként a szervezet több munkatársa közel egy éven át Európa legidősebb erdőit járta. Nyomkövetőket szereltek fel fákra, aminek köszönhetően feltárták, hogy nemzeti parkokból kitermelt fákból készítenek fapelletet. A nyomozás alapján Közép-Európában széles körben elterjedt gyakorlattá vált, hogy Európa utolsó őserdeiből tüzelőanyagot készítenek.

Az EIA munkáját bemutató New York Times cikke alapján ráadásul ez a gyakorlat nemhogy illegális, hanem az Európai Unió kifejezetten ösztönözte egy mára elhibázottnak tűnő szakpolitika miatt.

Az EU tíz éve kezdte a fa égetését anyagilag ösztönözni, mivel a megújuló erőforrások közé sorolt fát kevésbé tartották károsnak az olyan fosszilis fűtőanyagoknál, mint a szén vagy a gáz.

A támogatásoknál kiemelt szerepet kapott a fapellet, amely ideális reklámja lett a zöld fordulatnak: faipari hulladék hasznosítása zöldenergiává. A fapellet alapvetően faforgács és fűrészpor tömörítéséből, préselésével készül. Néhány magyarországi forgalmazó honlapja alapján valóban általános, hogy környezetbarátnak állítják be.

Az uniós támogatásoknak is köszönhetően a fapellet termelése több mint kétszeresére nőtt az EU-n belül az elmúlt tíz évben. Az import – leginkább az USA-ból – pedig ennél is nagyobb arányban, a négyszeresére bővült*2011 és 2019 között, mivel 2020-ban a koronavírus miatt felére csökkent. A pelletipar akkorára nőtt, hogy tavaly az EU nem tudta beazonosítani 120 millió tonna fa eredetét, ami nagyobb Finnország teljes faiparánál.

Az energiaárak emelkedésével ráadásul Európában jelentősen megnőtt az igény a fapelletre az elmúlt egy-két évben. A júliusi rezsiemelés óta Magyarországon is megjelent ez a folyamat. Az általam felkeresett fapellettel kereskedő honlapok többségén áruhiány miatt nem is lehet kapni a terméket.

Az EIA és a New York Times nyomozása alapján a fapellet felfutása a rendszerszintű visszaéléseket is kitermelte. Annyira vonzóvá vált a fapellet forgalmazása, hogy faforgács vagy fűrészpor helyett elkezdtek egész fák gyári aprításával pelletet gyártani. Az EIA adatai alapján a nagyobb román pelletgyárak többsége rönkfákat használ, ráadásul jelentős mértékben védett erdőkből, akár kétszáz éves fákból.

„Ha egyszer kivágod ezeket az öreg fákat, olyan károkat okozol az ökoszisztémában, amelyek évszázadok alatt jöhetnek helyre. Az ültetés ehhez nem elég” – mondta a New York Timesnak egy román erdőmérnök.

Az újság egy konkrét gyárat is bemutat az erdélyi Gyergyószentmiklósnál, ahol védett erdőkből származó rönkfák aprításával készítenek pelletet. A lap felvételekkel és belső dokumentumokkal igazolja, hogy Románia legnagyobb pelletgyárában egész fákat használnak fel gyártásra a környékbeli védett erdőkből.

Magyarországon is több olyan kereskedőt találtam, amelyek honlapjukon is közzéteszik, hogy fahullaék mellett rönkfából is gyártanak pelletet.

EIA’s latest investigation tracked log trucks from protected forests to over a dozen major pellet and biomass plants, confirming that pillaging forests to make heating pellets and burning for energy is widespread across the region. #StopFakeRenewables https://t.co/eKMbxJSKd8 pic.twitter.com/svj2gN8FZj

Drónfelvétel arról, hogy a gyergyószentmiklósi gyárban farönköt aprítanak fel

Az EIA Bulgáriában, Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában összesen tíz olyan pelletgyárat és három erőművet talált, ahová védett erdőkből szállítottak fákat. Különösen Románia esete jelentős, mivel az európai őserdők kétharmada itt található. Magyarországot nem említi külön a cikk, és az Eurostat alapján a pelletimportunk és -termelésünk elhanyagolható (a legnagyobb felhasználók közé Franciaország, Hollandia és Olaszország tartozik).

Across Central Europe, companies are clear-cutting forests and grinding up centuries-old trees in the name of renewable energy. The Times went deep into one of Europe’s oldest woodlands to track the cost of using logged trees as a form of clean energy. https://t.co/rQpPFDn03j pic.twitter.com/qkHYm3OIWB

— New York Times World (@nytimesworld) September 7, 2022