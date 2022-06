Inkább beteget jelentenek a brit ápolók, hogy ne kelljen autóba ülniük a magas üzemanyagárak miatt

Fotó: AFP/Europress

Inkább beteget jelentenek a rosszul fizetett ápolók és gondozók az Egyesült Királyságban, minthogy fizetnék a munkájukkal járó üzemanyagköltséget a legnagyobb brit szakszervezet figyelmeztetése szerint. A közszolgáltatások területén dolgozókat képviselő Unison főtitkára, Christina McAnea szerint a benzin árának növekedésével különösen szorult helyzetbe kerülnek azok a dolgozók, akik saját autójukkal járnak dolgozni és látogatják az otthonukban ellátásra szoruló betegeket:

A lakosság körében végezni az ápolói munkát, látogatni az embereket, úgy, hogy száz fontba kerül megtankolni az autót, az lehetetlen.

– fogalmazott McAnea a The Guardian-nek, aki szerint mindeközben az ágazatot egyre többen hagyják el, már most is rengeteg a betöltetlen álláshely, mivel a közszférában adott fizetésemelések messze elmaradnak az inflációs rátától. A bérek reálértékének jelentős csökkenése a szakszervezeti vezető szerint előbb-utóbb sztrájkhoz vezethet, igaz, ezzel kapcsolatban konkrétumról még nem tudni, de a megmaradt dolgozók dühe és reményvesztettsége biztos.

Fokozódhatnak a nehézségek, ha a vasútvezetőket és más tömegközlekedési szakembereket tömörítő szakszervezetek által emlegetett, hasonló indíttatású munkabeszüntetésekre valóban sor kerül – igaz, ebben az esetben lényegében megállna a brit gazdaság, aminek különben sincsenek fényes kilátásai mostanság.

A következő hetekben a kormány várhatóan áttekinti a közszolgálati dolgozók fizetésemelésének lehetőségeit, de idén már elhangzott, hogy a tanártól az ápolóig mindenféle kulcsfontosságú munkakört magába foglaló ágazat bérrendezésére meglehetősen szűkös a mozgástér. A tankolás költségeit pedig Boris Johnson kormánya egyelőre egy öt penny-s adócsökkentéssel igyekezte mérsékelni, de ez a kutak árképzése miatt nem bizonyult érdemi segítségnek az autósok számára.

