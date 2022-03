Egyértelműek az orosz háborús bűnök, de nehéz lesz igazságot szolgáltatni

Február 24-én az orosz fegyveres erők úgy vonultak be Ukrajna területére, hogy a krízis békés megoldásán dolgozó ENSZ Biztonsági Tanács (BT) éppen ülésezett. Orosz tankok lőttek ukrán célpontokat a szuverén ukrán állam területén abban a pillanatban is, amikor a BT-ben Oroszország képviselője kijelentette: nem indít háborút Ukrajna ellen. Az Ukrajnát képviselő diplomata az ülésen a feszült szóváltás végén azt mondta:

“There is no purgatory for war criminals. They go straight to hell.”

During a heated exchange at the UN Security Council, Ukraine’s ambassador accused Russia of declaring war against his country, which the Russian ambassador denied.https://t.co/loa1RK340Y pic.twitter.com/mghgwEghwF

