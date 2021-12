Amerikai bankok tudtával fosztogathatta országát a líbiai diktátor

Moammer Kadhafi (balra) a szudáni elnökkel 2009-ben. Fotó: AFP/Europress

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Líbia máig sem tudott igazán kikeveredni a 2011-es forradalom utáni káoszból, de a kormányzat azért igyekszik elvarrni a múlt szálait. Ennek fontos része, hogy az ország visszaszerezze azt a minden bizonnyal hatalmas vagyontömeget, amelyet a Líbiát több mint négy évtizeden át egy személyben irányító Moammer Kadhafi és megbízottjai menekítettek külföldre.

A líbiai vagyon-visszaszerzési és eszközkezelő irodát a líbiai kormány 2017-ben hozta létre az ENSZ és az Európai Unió támogatásával. A szervezet elsődleges célja, hogy felderítse az 1969-től 2011-ig tartó rezsim alatt korrupt ügyletekkel és az állami alapok megcsapolásával külföldre vitt pénzügyi eszközöket. Ennek érdekében tegnap keresetet nyújtott be egy manhattani bíróságon nyolc, az Egyesült Államokban is tevékenykedő nagy bankcsoporttal szemben.

A Bloomberg cikke szerint a névsor igen illusztris, szerepel rajta a Bank of America, a Bank of New York Mellon, a Citigroup, a Credit Suisse, a Deutsche Bank, az HSBC, a JPMorgan és a UBS. A kereset szerint a Kadhafi és köre által ellopott állami források egy része ezeken a pénzintézeteken folyt keresztül, így valószínűleg információkkal is rendelkeznek ezek hollétéről. A líbiai szervezet ezért engedélyt kér arra, hogy hozzáférjen az erről szóló információkhoz.

A kereset szerint az iroda jelenleg úgy becsüli, hogy „legkevesebb több tízmilliárd dollár” értékű vagyontömegről van szó, amely az ország népét illeti. A szervezet ügyvédeinek közleménye szerint ez lehet a történelem legnagyobb állami vagyon-visszaszerzési akciója.

Az országra rá is férne ez az összeg, mert bár Líbia olajban gazdag, de a 2011 óta kisebb-nagyobb intenzitással szinte folyamatosan zajló polgárháború olyan szintű pusztítást okozott, hogy az újjáépítés költségei elérik legalább a százmilliárd dolláros nagyságrendet. Érdekesség, hogy – bár voltak ebben fordulatok – jelen állás szerint a 2011-ben meggyilkolt Moammer Kadhafi egyik fia, Szaif Al-Iszlam Kadhafi is indulhat az ország történetének első elnökválasztásán december 24-én. Ha nyer, az elég érdekes helyzetet teremtene a Kadhafi család által eltulajdonított állami javak visszaszerzésével kapcsolatban.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA gyilkos robotok jövője és a líbiai csatatérMesszire vezető előrelépés a hadviselés evolúciójában az autonóm módon működni képes kamikázedrónok bevetése, ha arra tényleg úgy került sor, ahogyan egy ENSZ-jelentés tárgyalja.

Világ bankrendszer kadhafi korrupció líbia pénzmosás vagyon Olvasson tovább a kategóriában