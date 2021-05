Minden német középosztálybelinek hiszi magát, ami feladja a leckét a baloldalnak

Érdekes összefüggésre hívja fel a figyelmet a német baloldali pártok szeptemberi választásokkal kapcsolatos esélyeit latolgató Guardian: a lap cikkében idézett kutatás szerint ugyanis Németországban a választópolgárok közül a szegényebbek és a gazdagabbak is azt hiszik, hogy a társadalom közepesen kereső rétegébe tartoznak.

A Konstanzi Egyetem és a berlini progresszív agytröszt, a Das Progressive Zentrum közös kutatása alapján egy olyan társadalom rajzolódik ki, amiben mindenki azt hiszi magáról, hogy középosztálybeli: a legrosszabbul keresők felül-, a legjobban alulbecslik azt, hogy a fizetésük alapján valójában hányadik jövedelmi tizedbe tartoznak.

A járvánnyal és egyenlőtlenségekkel kapcsolatos kutatásban hatezer embert kérdeztek meg arról, hogy relatíve milyennek ítéli meg a jövedelmi helyzetét. Ahogy az alábbi ábrán látszik, a legrosszabbul kereső 10 százalékba tartozók közelebb érzik a jövedelmüket az alsó 30 százalék tetejéhez, míg a felső 10 százalék a középosztály tetejéhez tartozónak érzi magát, jövedelmét oda lövi be, ahol valójában a harmadik legjobban kereső tizedbe tartozók vannak.

Fascinating, yet also depressing finding: everyone believes to be in the middle…

Also reflected by how German politicians (=all very rich in the income distribution) themselves engage with their wealth in public. https://t.co/bRODRABFvm pic.twitter.com/9W26U3iDWt

— Daniel Bischof 🧐 (@DanBischof) May 27, 2021