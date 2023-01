Nyugodtan söröztek a városban a CATL vezetői a németországi beruházás bejelentése után

A múlt héten adták át a Debrecenben is beruházó CATL első európai üzemét a németországi Arnstadtban, amit egészen más hangulatban fogad a német közvélemény a magyarországi gyárépítéssel szemben mutatkozó felháborodáshoz képest – igaz, a türingiai beruházás körülményei is sok szempontból eltérők.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikk„Parasztfelkelésre van szükség a gyár ellen” – tettlegességig fajult a közmeghallgatás a debreceni akkuüzemrőlFeszült hangulat, nőt leütő férfi és telt ház volt a valaha volt legnagyobb magyarországi beruházás környezetvédelmi közmeghallgatásán.

A 28 ezer fős város ipari parkjában létesült üzem jóval kisebb a Magyarországon tervezetthez képest: az éves termelési kapacitás nagyjából kétezer fős létszámmal 14 gigawattóra Arnstadtban*Ez júniusban 24 gigawattórára bővülhet., míg Debrecenben 100 gigawattóra lesz kilencezer dolgozóval, továbbá a német gyárépítés értéke 1,8 milliárd euró, míg Magyarországon 7,3 milliárd euró beruházását tervezi a kínai vállalat.

A volt keletnémet városban a beruházás négy évvel ezelőtti indulásakor nem volt nyoma tiltakozásnak a New York Times 2019 őszén készült riportja szerint. Pedig a német és az uniós politikusok körében ekkorra eluralkodtak a kínai térhódítást övező aggodalmak bizonyos európai kikötők ellenőrzésének és emblematikus vállalatok vagy legalábbis azok tulajdonrészeinek megszerzése, majd a helyi gazdasági érdekekkel többé-kevésbé szembemenő lépések miatt.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkJöttek a kínaiak, megvették a német robotgyárat, majd leépítésekbe kezdtekNagyon ellentmondásos történet Augsburgból, a pénzügyi gondokkal küzdő Kuka gyárból.

Ezekhez képest a CATL beruházásától pénz mellett csúcstechnológia érkezését is remélhették a német politikusok, ami az autóiparra nézve kedvező kilátásokkal kecsegtetett a munkahelyek teremtése mellett. Angela Merkel kereszténydemokrata kancellár és a szociáldemokrata közlekedési, majd türingiai gazdasági miniszter, Wolfgang Tiefensee is üdvözölte a CATL döntésének hírét, és helyi zöld párti politikusok is megjegyezték, hogy a gyárépítés ellen senkinek sincs kifogása.

A széleskörű politikai lelkesedést az elemzői vélekedések árnyalták, a hosszú távú kínai szándékok ugyanis kérdésesek. A járműipar egyre inkább az elektromos autók felé fordul, amelyek árának a felét az akkumulátor teszi ki, a CATL és az ágazat többi cége tehát fokozódó befolyással van az autógyárakra, ám a szegmensben komoly átrendeződés látható: a Tesla, a Panasonic és az LG mellett az alig egy évtizedes múltra visszatekintő CATL rendkívül gyorsan vált kulcsszereplővé.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAz egyik leggazdagabb kínai üzletember cége igyekszik Magyarországon keresztül a német autógyárak közelébe férkőzniA Debrecenbe települő CATL alapítója előbb a hordozható készülékek, majd pedig a villanyautók terjedésével kialakult akkumulátorkeresletből kovácsolt sikert.

A kérdéses geopolitikai fejlemények ellenére a beruházást a városvezetés is tárt karokkal várta, azt remélvén, hogy miközben egy fontos iparág központjává válhat Arnstadt, a növekvő adóbevételek révén fejlesztések kezdődhetnek. Érdemi kifogást a fejlemények gyors alakulása keltett a Baloldali Párt egykori helyi vezetője szerint, míg a városban viszonylag népszerű szélsőjobboldali AfD egyik aktivistája már az üzemnek a lítium-ionos technológia meghaladását követő sorsa miatt aggódott a New York Times-nak adott nyilatkozatában. Mindenesetre

a CATL vezetői az egyik nevezetesebb arnstadti sörözőben is megfordultak

a gyárépítés kezdetekor.

Igaz, egy helyi ügyekkel foglalkozó blog szerkesztője szerint több figyelmet érdemel a projekt, a lakosság nem mérte fel annak nagyságát és következményeit. 2021 nyarán a helyi civilek követeléseket fogalmaztak meg a beruházással kapcsolatban, ám az említett blog szerint ez elenyésző érdeklődést váltott ki. Egy tavaly decemberi bejegyzése szerint pedig a beruházással kapcsolatban

leginkább a kínai dolgozókkal való együttélés, a közlekedés, valamint a vállalat és az önkormányzat közötti nehézkes kommunikáció problémái merülnek fel.

A magyarországihoz képest szívélyes fogadtatást részben Arnstadt történelme magyarázhatja. A két forgalmas autópálya kereszteződésénél fekvő város az NDK-hoz tartozott, és ebben az időszakban a legfőbb munkáltató egy vegyipari vállalat volt, amely Németország egyesítését követően bezárt. Ez több ezer munkahely megszűnésével járt, és bár azóta a munkanélküliségi ráta csökkent, sok állás csak határozott idejű, így a helyiek egyrészt biztosabb pozíciókat, másrészt a kedvezőtlen munkaerőpiaci körülmények elől nyugatra vándorolt arnstadtiak visszatérését remélik az új beruházástól.

További fontos különbség a zöldmezős debreceni beruházáshoz képest, hogy a CATL Arnstadt ipari parkjában újonnan épített létesítmény mellett már meglévő épületet is hasznosítani tervez: egy olyan napelemeket gyártó cég helyére is beköltözik, amelyet a kínai versenytársai szorítottak ki a piacról.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA kínai iparpolitika zászlóshajója érkezik Magyarországra, amelyre Brüsszelben külön stratégiát dolgoztak kiA Debrecenben beruházó CATL domináns szereplő az elektromosautó-akkumulátorok piacán. A geopolitikai feszültségek és a hazai ipari kapacitások védelme miatt azonban újabban Brüsszelben és Washingtonban sem szeretik a céget.

A CATL német beruházásának megítélése a későbbiekben sem változott érdemben. Tavaly tavasszal Wolfgang Tiefensee és a tartomány környezetvédelmi minisztere, a zöld párti Anja Siegesmund együtt adták át üzemlétesítéshez szükséges engedélyeket, majd decemberben elkészültek az első próbagyártmányok. A gyár egyelőre zömmel kínai beszállítóktól vásárolja az alapanyagokat és alkatrészeket, de azokat hosszabb távon közelebbi partnerektől tervezi beszerezni – ez egyrészt a környékbeli vállalatokkal való megegyezés, másrészt pedig a most még Kínában működő cégek európai üzemlétesítése révén történhet meg, amire akad példa Matthias Zentgraf, a CATL európai elnökének nyilatkozata szerint.

Az üzem megnyitásával – a környezet védelemével kapcsolatos aggodalmak helyett – ismét az ambivalens német-kínai gazdasági kapcsolatokat övező fenntartások élénkültek fel. A német kormány ugyanis a Kínától való gazdasági függés enyhítését célzó stratégián dolgozik, miközben a Reuters által idézett becslések szerint 2030-ra az európai akkumulátorgyártó-kapacitások 44 százaléka kötődhet ázsiai vállalatokhoz.

A beruházás helyi következményeit illető viszonylagos közönyt a nagyságrendbeli és helytörténeti különbségek mellett a politikai intézményekbe vetett magasabb bizalom is magyarázhatja, Németország e tekintetben ugyanis valamivel jobban áll Magyarországhoz képest.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA szuverenitáshoz az akkumulátorgyártáson át vezet az útA döntéshozók szerint kulcsfontosságú, hogy európai cégek szállítsák az akkumulátorokat az európai autóiparnak, az ázsiai konkurencia azonban évekkel előttük jár.

Vállalat akkumulátor akkumulátorgyártás catl németország Olvasson tovább a kategóriában