Gyárak bezárása lehet az ára az olcsóbb elektromos autóknak

Népszerűtlen lépéseket helyezett kilátásba Carlos Tavares, a Stellantis vezérigazgatója a Las Vegas-i CES technológiai kiállításon. Az elektromos hajtásra való átállás és az infláció miatt emelkedik az autók ára, ami aztán az eladások csökkenését és végső soron egyes gyárak kihasználatlanságát eredményezheti – ezek leépítése, bezárása válhat indokolttá.

Az egyik első érintett üzem egy illinois-i Jeep-gyár lehet, ahol február végéig bocsátják el a dolgozók egy részét. Tavares fontolóra vette a Peugeot és a Citroën gépkocsik kínai gyártásának leállítását vagy legalább a kapcsolódó befektetések korlátozását is, amit a gazdasági nehézségek mellett politikai okok is indokolhatnak a Bloomberg értesülése szerint: a Kínába telepített eszközök sorsa kockázatot jelent a cégnek, ha eszkalálódik a feszültség Kína és a nyugati országok között. Az egyetlen kínai Jeep-gyár mindenesetre már tavaly nyáron bezárt a politikai konfliktusok miatt.

A költségcsökkentés a Stellantis egyetlen lehetősége a versenyképesség megőrzésére Tavares szerint, a zömmel amerikai, francia és olasz márkákat, illetve a német Opelt magába foglaló konszern így teheti megfizethetőbbé az elektromos autókat a középosztály számára. Mindezzel a Stellantis nincs egyedül, mert bár az autóipart a pandémia következtében általánosan sújtó félvezetőhiány mostanra enyhült, a keresletet visszafogó infláció szintén a teljes ágazatot érinti: a Volkswagen szerint 2023 még 2022-nél is több kihívást tartogat, a kínai Nio is borúlátó az elkövetkező fél évvel kapcsolatban, és a Tesla eladásai is elmaradnak a várakozásoktól.

A Stellantis sorsa a magyar gazdaság szempontjából sem közömbös a szentgotthárdi Opel-gyár miatt. Az elmúlt években csökkenő létszámmal és forgalommal működő üzemben idén kezdődhet a Stellantis-csoport új, 1,6 literes benzinmotorjainak gyártása, ami a cég 2021 eleji bejelentése szerint kapacitásbővítéssel is jár.

