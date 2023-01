Egy ötödik nemzeti légitársaságot is begyűjthet a Lufthansa

Fotó: AFP/Europress

Már karácsony előtt voltak hírek arról, hogy hamarosan elkezdődhet az Alitalia romjain létrehozott ITA Airways olasz nemzeti légitársaság privatizációja, tegnap pedig ez hivatalossá vált az erről szóló rendelet megjelenésével.

Ennek értelmében a magánosítás tárgyalásos formában történik, és azokat a szereplőket hívják meg rá, akik már korábban kifejezték az érdeklődésüket. További feltétel, hogy a pályázónak szakmai, azaz légi közlekedési társaságnak kell lennie, európai uniós tulajdonosi háttérrel.

A szakmai érdeklődők közül az Air France-KLM az egyik legnagyobb amerikai légitársasággal, a Deltával együtt pályázik, pénzügyi erejüket pedig a szintén amerikai Certares befektetési cég növeli. Az amerikai Indigo Partners ugyan szintén szakmai befektető – vezető részvényese például a Wizz Airnek -, de nem légitársaság, így nem világos, mennyire rúghat labdába.

A Lufthansa eredetileg az MSC teherhajózási csoporttal pályázott volna együtt, de az utóbbi inkább kihátrált a dologból. A karácsony előtti esélylatolgatások így is a Lufthansát tartották messze a legesélyesebbnek, és most az Aero Telegraph német szaklap is így értékelte a privatizációs feltételeket, hogy azok a Lufthansának kedveznek.

Az olasz kormány egyelőre egy kisebbségi részesedésen adna túl, a helyi sajtó szerint a Lufthansa az ITA 35-40 százalékát szeretné megszerezni, egy későbbi fázisban pedig a fennmaradó részt. Fontos ugyanakkor, hogy a szakmai irányítási jog már a kisebbségi részvénycsomaghoz is jár.

Ez a Lufthansa esetében ahhoz lenne hasonló, ahogyan korábban fokozatosan megszerezte a Brussels Airlines száz százalékát. Ha a németek sikerrel járnak, akkor az ITA Airways már az ötödik nemzeti légitársaság lesz a csoportban a német, belga, osztrák és svájci mellett.

