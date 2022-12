Újra repteti a világ legnagyobb utasszállító gépét a Lufthansa

A Lufthansa egyik Airbus A380-800-asa frankfurti jégmentesítésen 2017-ben. Fotó: Arne Dedert / dpa / AFP

Kétévnyi aszalás után visszareptette Németországba legnagyobb gépét a Lufthansa, a Düsseldorf névre keresztelt Airbus A380 nyáron fog újra forgalomba állni.

A világjárvány előtt 14 szuperjumbója volt a német légitársaságnak. Több mint 500 férőhelyével az Airbus A380-asa a világ legnagyobb utasszállítója, de mérete és üzemanyagigénye miatt soha nem volt igazán versenyképes a kisebb típusokkal. Az óriásgépeket korábban arra alapozva kezdték el fejleszteni, hogy az egyre forgalmasabb futópályák és légtér zsúfoltságát csökkentsék egyszerre minél több ember szállításával.

A 25 milliárd dollárból kifejlesztett, bárral és zuhanyzóval felszerelt gépektől remélték azt, hogy ki fogják szolgálni a folyamatosan növekvő keresletet. Ez azonban nem jött be: a légi közlekedés az elmúlt évtizedben nem a nehezen megtölthető, hosszú távú utakra optimalizált óriásgépek felé tolódott el, és a regionális repterek szerepének erősödésével némileg decentralizálódott is a repülés.

Az Airbus 2019-ben jelentette be a gyártás leállítását, az utolsó cseppet az jelentette a pohárban, hogy a világ egyik legtőkeerősebb légitársasága, a típusból legtöbbet használó Emirates is visszavágta a megrendeléseit. A koronavírus aztán végképp betett a típusnak. A nagy légitársaságok egymás után akartak megszabadulni az A380-as flottájuktól, még úgy is, hogy a használt repülőgépek értéke hatalmasat esett, az újonnan 250-300 millió dollárt érő gépek sokszor már csak 50 millió dollár környékén mentek el.

A Lufthansa pandémia előtt üzemeltetett 14 A380-asa transzatlanti és ázsiai viszonylatokon repült San Franciscótól Szingapúrig. Ezek közül hatot aztán magának az Airbusnak adtak el, a maradékot pedig Valencia közelében, az alvó gépek terueli repülőterén parkoltatták.

Közülük az első december 2-án tért vissza Frankfurtba, a karbantartartási munkálatok után nyáron egyelőre ismeretlen viszonylaton fogják újra forgalomba helyezni. A német légitársaság három további A380-ast is reaktivál a következő hónapokban: a jelek szerint a Lufthansa a recessziós félelmek ellenére erős turistaszezonra készül 2023-ban.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkTöredékére zuhant a világ legnagyobb utasszállító gépeinek értékeTizenkét év alatt a A380-asok elveszítették értékük 85 százalékát, pár év múlva pedig már csak huszadannyit érnek majd, mint újkorukban.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA világ legnagyobb utasszállító repülője is járvány áldozataÉvek óta rossz idők járnak már az Airbus A380-as típusára, de a koronavírus-járvány tovább ritkítja a flottát.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkVége a legnagyobb utasszállító repülőnek, az Airbus befejezi az A380-as gyártásátAz utolsó szöget az Emirates légitársaság ütötte az utasok által egyébként közkedvelt típus koporsójába.

