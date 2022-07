Van, hogy hiányzó poharak és takarók miatt nem szállnak fel időben a repülők

Fotó: AFP/Europress

Szerencsésnek mondhatják magukat, akik ezen a nyáron járattörlés vagy komolyabb késés nélkül megússzák a repülést. A járvány során csökkentett létszámot nem építették vissza kellő ütemben sok légitársaságnál, repülőtéren és földi kiszolgáló cégnél, ami óriási torlódásokhoz vezetett. Ehhez jöttek még hozzá a sztrájkok, például a Lufthansánál és a Ryanairnél.

Ezeknél azonban sokkal banálisabb dolgok is felboríthatják a menetrendet a vezető amerikai légitársaságok tapasztalatai szerint. Mivel ezek tőzsdén jegyzett társaságok, nem tehetik meg, hogy szó nélkül hagyják – az esetenként az Egyesült Államokban is elég súlyos – problémákat.

A pilóták hiánya szinte mindig előkerül, de az American Airlines vezérigazgatója például múlt héten azt mondta, „egyetlen nap sem telik el úgy, hogy ne lenne problémánk a kellő mennyiségű étel, műanyag pohár, takaró és párna biztosításával a járataink számára”. Máskor viszont a repülőgépek megtankolása nem megy zökkenőmentesen.

A fedélzeti ételellátás nehézségeit a United Airlines pénzügyi vezetője is megemlítette, bár szerinte ennek nincs hatása a járatokra. A személyzet biztosításával kapcsolatos problémák azonban továbbra is fennállnak, és nemcsak náluk. A fenti két cég mellett a Delta is korlátozza az idei járatszámot, és egy részük ezt még 2023 elején is kénytelen lesz megtenni, hogy ne csússzon szét teljesen az üzemeltetés – emlékeztet a Bloomberg.

Ez szintén az európai helyzetre hajaz, mások mellett a Lufthansa és a Wizz Air is a menetrendje lazításával, azaz kevesebb járat közlekedtetésével igyekszik úrrá lenni valamelyest a jelenlegi kaotikus helyzeten.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA budapesti reptér az ötödik legrosszabb a késések alapján EurópábanMost nagyon nem mindegy, hogy Budapest vagy Bukarest: míg a hazai az egyik legpontatlanabb repülőtér, a román főváros Otopeni reptere a harmadik legpontosabb.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkSzellemjáratok százaival próbálja legyűrni a légi közlekedési káoszt a LufthansaNem bír a nyári turistaszezonnal az európai légi közlekedés, a német légitársaság üres repülők közlekedtetésével próbálja helyrepofozni a menetrendjét.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAmikor egy vonatjegy duplájáért lehetett hidroplánozni Budapest és a Balaton közöttHiába tört ki repülési láz a Szabadság hídtól induló olcsó repülők miatt a húszas években, csak pár évet élt meg a budapesti hidroplánozás.

