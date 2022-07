Szellemjáratok százaival próbálja legyűrni a légi közlekedési káoszt a Lufthansa

A Lufthansa-csoporthoz tartozó Eurowings járatára sorakozó utasok a düsseldorfi repülőtéren. Fotó: AFP/Europress

A koronavírus-járvány idején a légitársaságok azért közlekedtettek akár ezrével utasok nélküli járatokat, hogy ne veszítsék el az értékes reptéri leszállási jogaikat, most azonban más okból térnek ehhez vissza, legalábbis a Lufthansánál. Most ugyanis a járványhoz képest pont ellentétesek a problémák: a hatalmas keresletet képtelenek kezelni az európai légitársaságok, repterek és légi irányítók, ami miatt ezrével törlik a járatokat.

Ez viszont teljesen felborítja az üzemeltetést, hiszen ha egy repülőnek csak az utolsó útja esik ki, akkor másnap reggel értelemszerűen nem ott lesz, ahol lennie kellene, a személyzettel együtt. Ilyesmi máskor is előfordult, normális esetben ezt a légitársaságok tartalék gépekkel és személyzetekkel kezelni tudják, most azonban ez olyan mértékű, hogy teljesen esélytelen a pótlás.

Így előfordul, hogy az üres repülőgépek közlekedtetésére is szükség van az üzemeltetés helyreállítása érdekében. Ráadásul ez most olyan szempontból is jól jöhet, hogy számos európai repülőtéren a poggyászok is ott ragadtak, azaz a csak személyzettel közlekedő szellemjáratok legalább a bőröndöket is el tudják vinni. (Emellett árut is szállíthatnak.)

A Spiegel néhány napja a Lufthansa belső köreiből szerzett információi alapján arról írt, hogy a társaságnál nő az ilyen járatok száma, múlt hét péntek és most csütörtök között csak Frankfurtból 364 ilyen szellemjárat indult/indul, a törölt járatok száma pedig 105. Az esetleges folytatásról a későbbiekben születik döntés.

A kialakult helyzet miatt a Lufthansa szakszervezetei élesen kritizálták Carsten Spohr vezérigazgatót, aki a járványban túlzásba vitte a spórolást, az akkori elbocsátások ugyanis most bosszulják meg magukat. „Eljátsszuk a jó hírnevünket, hosszú távon nem fog működni, hogy prémium áron fapados szolgáltatást és megbízhatóságot adunk” – írták a társaság felügyelőbizottságának küldött levélben. A vezérigazgató egyébként nemrég maga is elismerte, hogy a járvány idején túlzásba vitték a megtakarítási programot a vállalatnál.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNagy hiba lenne, ha úgy indítanák újra a padlóra került légitársaságokat, mintha mi sem történt volnaGyakorlatilag nulláról kell felállnia a teljes iparágnak a legtöbb esetben állami segítséggel. Ez alkalmat adhatna arra, hogy a szektorral egy új, zöldebb alkut kössünk.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkEgymás után halasztják és törlik a nagy nyugati reptérbővítési terveketHatalmas ellenálláson kell áttolni egy-egy ilyen projektet, Párizsban most mégis kidobják, Bécsben pedig jegelik a korábban már elfogadott bővítést.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAmikor egy vonatjegy duplájáért lehetett hidroplánozni Budapest és a Balaton közöttHiába tört ki repülési láz a Szabadság hídtól induló olcsó repülők miatt a húszas években, csak pár évet élt meg a budapesti hidroplánozás.

