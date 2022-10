Rákkeltő kockázat miatt hívtak vissza Dove és más száraz samponokat az Egyesült Államokban

Fotó: Food and Drug Administration (FDA)

Az Unilever több népszerű, aeroszolos száraz samponját visszahívta a polcokról az Egyesült Államokban, mert azok rákkeltő anyaggal, benzollal lehetnek szennyezettek. Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerészeti hatóság tájékoztatása szerint a visszahívás a Dove, a Nexxus, a Suave, a Tresemmé, a Bed Head és a Rockaholic márkákat érinti, azokon belül is a 2021. október előtt gyártott termékeket.

A konkrét ügyön túl ez azért érdekes, mert ez már a sokadik olyan eset, amikor amerikai kozmetikai termékekben potenciálisan súlyosan egészségkárosító anyagokat találnak. Különösen az aeroszolos termékek tűnnek problémásnak: az elmúlt másfél évben több ilyen naptejet hívtak vissza a polcokról, köztük a Johnson and Johnson Neutrogena termékét, valamint a Procter&Gamble (P&G) Old Spice és Secret márkáját. Ezekben a termékekben is benzolt talált egy connecticuti labor.

A korábbi laborvizsgálatok után a P&G maga tesztelte a teljes aeroszolos termékportfólióját, majd decemberben vissza is hívta a Pantene és a Herbal Essences aeroszolos száraz samponokat. A labor egyik vezetője szerint valószínűsíthető, hogy egyéb aeroszolos száraz samponok is szennyezettek lehetnek.

Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy mennyi benzolt találtak a termékekben, pontosabban az adott terméket a hordozó tartályból kijuttató gázokban. De a tájékoztatás szerint a benzol nem érte el azt a kritikus szintet, ami komoly egészségügyi károkat okozhat, ugyanakkor a hatóság hozzátette: a benzollal való napi érintkezés egyebek mellett leukémiát okozhat, írta meg a Bloomberg. Ezért a gyártók óvatosságból akkor is visszahívják a termékeket, ha akár csak egészen csekély mennyiségű benzolt mutatnak ki a vizsgálatok.

Az ilyen kozmetikai termékeknél azért fordulhat elő viszonylag gyakran benzolszennyezés, mert a hajtógáz propánját és butánját a kőolaj-finomítás során nyerik ki, az ilyen termékeknél pedig ismert probléma a benzol előfordulása.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNövelhetik a rák kockázatát egyes édesítőszerek, de fontosak az apró betűs részekA veszélyesség függ a dózistól, a kockázat mértéke pedig nem kiemelkedően jelentős, de ettől még fontosak a nagy mintás kutatás eredményei.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkEgy magyar régióban haltak meg a legtöbben rák miatt az EU-n belülNépességarányosan Közép-Dunántúlon volt az egész EU-ban 2016-ban a legtöbb rákos haláleset. Észak-Magyarország a 65 év alattiak rákos halálozásában vezet.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkHúszezer magyar életét menthetné meg egyetlen szűrőprogram átalakításaMagyarországon halnak meg a legtöbben vastagbélrákban az EU-n belül, ezért nagyon fontos lenne, hogy a jelenleginél sokkal több embert szűrjenek.

Élet Vállalat egészség rák szépségipar visszahívás Olvasson tovább a kategóriában