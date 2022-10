Két év alatt 35 milliárdnyi profitot hozott az állami megrendelésekkel kitömött takarítócég

Múlt hét végén, négy hónapos késéssel közzétette 2021-es beszámolóját a B+N Referencia Zrt. Ahogy arra a társaság állami megrendelései alapján számítani lehetett a takarítócégként induló, de ma már magát létesítményüzemeltetőként definiáló vállalat hatalmasat nőtt. A cég felfutása valószínűleg semmi máshoz nem mérhető, még Mészáros Lőrinc birodalmának zászlóshajója, és az állami kommunikációt egy személyben felügyelő Balásy Gyula csoportja sem fejlődött ilyen ütemben.

Takarítás, karbantartás, kertészkedés

A pénteken közzétett jelentés szerin a B+N Zrt. a 2021-es évet több mint 127 milliárd forintos árbevétellel zárta, ebből ráadásul bő 22 milliárd adózott nyereség soron is megmaradt. Mind a kettő hatalmas növekedés a korábbi évekhez képest: a cég öt esztendővel korábban még csak néhány milliárdos forgalmat, és 100 millió forint alatti profitot hozott.

Az előző években azonban a B+N elkezdett tarolni a közbeszerzéseken. Ráadásul nem csak a hagyományos takarítási tevékenységgel. Több mint száz állami ingatlanban végeznek már felújítási, javítási és karbantartási munkákat, valamint kártevőirtást, de nyújtanak kertészeti és parkfenntartási szolgáltatásokat is. Ennek megfelelően a vállalat már jó ideje ingatlanüzemeltetőként határozza meg saját tevékenységét.

Ám ezt a tevékenységet is nagy arányban az államnak végzik. 2020 novemberét követően volt egy olyan 12 hónapos időszak, amely alatt 480 milliárd forintnyi állami megbízást nyertek el. Ezek nagy része ugyan nem egy évre szól, de az állami megrendelések mértéke így is jól mutatja, hogy a vállalat jelentős részben ezekből él. Korábban a cégnél lapunknak azt mondták, hogy az állami és magánbevételek aránya 41-59 százalék a társaságnál. A B+N-nek valóban vannak szép számmal piaci partnerei, ám ezek között a hazai nagyvállalatok és multik leánycégei mellett megtalálhatóak kormányközeli érdekeltségek is.

Előkerült még pár milliárd

A hatalmas állami megrendelésállomány fényében a 2021-es növekedés nem volt annyira megdöbbentő, a beszámoló azonban így is tartogatott meglepetéseket. A B+N Zrt. a hivatalos indoklás szerint azért késett ennyire sokat az éves jelentés leadásával, mert megváltoztatta beszámolási gyakorlatát, és a hazai helyett már nemzetközi sztenderdek alapján készíti el a jelentést. Emiatt persze nem feltétlenül kellett volna hónapokat csúszniuk, hiszen egy ilyen átállás megugorható egy év alatt. Nem csoda, hogy a Budapesti Értéktőzsde – amely felé a B+N-nek beszámolási kötelezettsége van – meg is büntette a társaságot (pdf).

Mindenesetre most, hogy elkészült a beszámoló, kiderült, hogy a váltás eredményeként a cég 2020-as adózott nyeresége is emelkedett: nem 5,7 milliárd forint volt, ahogy arról tavaly a magyar számviteli szabályok szerint beszámoltak, hanem több mint 12 milliárd.

Mindez azt jelenti, hogy két év alatt közel 35 milliárd forintnyi nyereséget hozott össze a B+N Zrt.

Ez pedig még NER-mértékkel mérve is rendkívül sok, különösen annak fényében, hogy a cég néhány évvel ezelőtt ennek töredékére volt csak képes.

Mészáros Lőrinc nyomában, vagy inkább előtte

A NER legnagyobb gazdasági csodájaként Mészáros Lőrinc gazdagodását és cégbirodalmának fejlődését szokták emlegetni. A felcsúti milliárdos gazdagodását megalapozó Mészáros és Mészáros Kft. (illetve most már Zrt.) felfutása azonban ma már annyira nem is tűnik kirívónak.

Korábban írtunk már róla, hogy az állami kommunikációt évek óta lényegében egy személyben végző Balásy Gyula ezzel a feladattal megbízott cégei sokkal gyorsabban nőttek hasonlóan nagyra, mint a Mészáros birodalmat megalapozó építőipari vállalatok. Az elmúlt két év teljesítményével pedig nagyjából ugyanez igaz a B+N-re is.

Már a fenti, árbevételt mutató grafikonon is jól látszik a rendkívül gyors fejlődés, ám ha a nyereséget nézzük, akkor még szembetűnőbb, hogy a takarítócég túlnőtte a Mészáros és Mészárost illetve a Balásy birodalmat is.

A tavalyi, 22 milliárd forintot meghaladó profit egészen döbbenetesen sok, még a NER által teljesen megszállt, állami milliárdokkal kitömött építőiparban is csak két cég tudott ennél magasabbat: a Szijjártó Pétert jachtoztató Szíjj László Duna Aszfaltja, illetve az Orbán Viktornak túrát szervező Garancsi István Market Zrt-je.

