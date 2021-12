Kiderült, kinek adta el az állam a volt Malév-székházat 3,8 milliárdért

Fotó: G7

Kérelmezte tulajdonjogának bejegyzését a volt Malév-székház épületére a Reoco Value Added Ingatlanalap. A Budapest belvárosában, a Sofitel szálloda közvetlen szomszédságában található épületet még szeptember végén értékesítette egy árverésen a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV), ám a vevő kilétét eddig nem lehetett tudni.

A bejegyzési kérelemmel azonban kiderült, hogy ez az ingatlan is az ország tizedik leggazdagabb emberének, Jellinek Dánielnek az érdekeltségébe kerülhet. A Reoco Value Added Ingatlanalap ugyanis az Indotek-Investments Alapkezelő Zrt.-hez tartozik, amelynek Jellinek az egyetlen tulajdonosa. A milliárdos feltűnése annyiban nem meglepő, hogy nagyjából két éve a Sofitel is az övé, márpedig a két épület tulajdonképpen egybeépült.

Jellinekéknek egyébként nem volt versenytársa az MNV által kiírt aukción. A licitnapló szerint a székházra csak a végső vevő tett ajánlatot, méghozzá pont a kikiáltási, 3 milliárd 835 millió 400 ezer forintos áron.

A Reocónak nem ez az első milliárdos ügylete idén az állami vagyonkezelővel. November végén zártak le egy másik, ennél is nagyobb tranzakciót, amelynek keretében 14,6 milliárd forintért egy csomagban kilenc állami ingatlant vásároltak meg, köztük az Andrássy út 73–75. alatt található volt MÁV-székházat és a siófoki Erzsébet szállodát. Az erről szóló árverést még júniusban írták ki, de a vevőt sokáig ennél az ügyletnél sem nevezték meg. Az MNV az őket erről kérdező 444-nek végül egy Magyar Nemzet cikkben válaszolt, és árulta el, hogy

a közel 15 milliárdnyi ingatlanvagyon is Jellinek Dániel érdekeltségébe került.

Jellinek azonban nem csak vásárol az államtól ingatlanokat. A Forbes becslése szerint 107 milliárdos vagyonnal rendelkező vállalkozó neve ugyanis ezt megelőzően legutóbb a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kapcsán került elő. A hírek szerint az ingatlanmogul lenne az állam egyik partnere a reptér tervezett visszavásárlása során. Az ügylet, bárhonnan is nézzük, elég erősen túlárazottnak tűnik, és optimista esetben is csak évtizedek alatt térül meg, kedvezőtlenebb feltételek mellett pedig soha.

Matolcsy György tegnap részletes értekezést közölt a Magyar Nemzetben arról, hogy „miért ne vegyük meg a budapesti repülőteret”. Mások mellett a jegybank-elnök is azt emelte ki, hogy

nagyon drágán vennénk vissza, amit meglehetősen olcsón adtunk el.

