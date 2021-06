Szeretik zöldnek beállítani magukat, de az autógyártók többségének még tisztességes terve sincs a zöld átállásra

Tíz nagy, Európában termelő autógyártó közül csak kettő, a Volvo és a Volkswagen áll készen arra, hogy az EU klímacéljainak megfelelő tempóban álljon át elektromos autók gyártására – derül ki a Transport & Environment (T&E) civil szervezet szerdán publikált elemzéséből.

A jelentés azért is érdekes, mert ahogy azt Julia Poliscanova, a szervezet járművekért és e-mobilitásért felelős szenior vezetője is elmondta, miközben az autógyártók a kommunikációjukban igyekeznek kihangsúlyozni, hogy odafigyelnek a fenntarthatóságra, a valóságban a legtöbbjük nagyon messze van attól, ahol lennie kellene.

Az elemzés szerint egyedül a Volvo és a Volkswagen rendelkezik egyszerre elég ambiciózus célokkal, és a célok megvalósítására vonatkozó hiteles tervvel. A Fordnak van terve, de nem egyértelmű, hogy azt hogyan fogja megvalósítani.

A Stellantis, a Daimler, a BMW, a Jaguar Land Rover, és a Toyota pedig az elektromos modellekre vonatkozó rövid távú eladási előrejelzések, és a hagyományos modellek kivezetésére vonatkozó stratégia hiánya miatt is nagyon alacsony pontszámot kapott a szervezet “elektromos jármű felkészültségi indexe” alapján. A BMW, a Daimler és a Toyota esetében a T&E szerint az is problémát jelent, hogy túlzott mértékben támaszkodnak a hibridekre.

