A járvány alatt is milliárdokat lehetett keresni a kormánypropagandával

Bár a koronavírus-járvány komolyan megviselte a reklámszektort is, az állami kommunikáció kizárólagos haszonélvezője, Balásy Gyula ezúttal is milliárdokat vett ki közpénzzel kitömött cégeiből. A vállaltan Fidesz-szimpatizáns vállalkozó cégcsoportjának két legfontosabb vállalata, a New Land Media és a Lounge Design a bevételeit még növelni is tudta, eredményességük pedig némileg ugyan csökkent, ám így is jelentős osztalékjövedelmet termeltek a tulajdonosuknak.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAmióta kiposztolta, hogy Orbánra szavaz, 90 milliárdnyi megbízást kapott, most duplázhatA következő években is egyetlen médiaügynökségi csoportnál költhetik el az összes állami hirdetési pénzt, a tender alapján újabb 90 milliárd forintot.

Ötvenmilliárd Rogán Antalról

Balásy csoportja lassan három éve tulajdonképpen monopóliumként uralja az állami hirdetési piacot. A kormány által megalkotott jelenlegi rendszerben lényegében csak ezen keresztül lehet elkölteni az állami reklámpénzeket.

Korábban is írtunk róla, hogy valószínűleg még a NER-en belül is példa nélküli az, amilyen ütemben a New Land – Lounge Design kettős növekedni tudott az elmúlt években. Ehhez persze az is kellett, hogy a szintén kormányközeli konkurensek különböző okokból eltűnjenek a térképről. Néhány évvel ezelőtt Balásy ügynökségei még a Rogán Antal szomszédjaként emlegetett Csetényi Csaba, és a több miniszterrel is jó kapcsolatot ápoló Kuna Tibor cégeivel versenyeztek, mostanra azonban egyedül maradtak. Miután kiesett a pikszisből, Csetényi cégbirodalma kártyavárként omlott össze, Kuna pedig ennél is rosszabbul járt: vállalatai már más tulajdonában vannak, neki pedig áfacsalás miatt bíróság elé kellett állnia.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkEgy ábrán a NER üzleti működéseEgy csoport, amelynek bevétele az állami megrendeléseknek köszönhetően hat év alatt hatezerszeresére nőtt, majd négy év alatt 3 százalékára csökkent.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkKét éve csúcson volt, most teljessé vált a NER-csillag bukásaEladta a két éve még állami milliárdokkal kitömött ügynökségeit Kuna Tibor. A vállalkozó két miniszterrel is jóban volt, most nyomoznak ellene.

Az állami hirdetési piacon magára maradt Balásyt így elöntötték a megrendelések. A New Land – Lounge Design duó 2017 óta több tízmilliárdos nagyságrendű megállapodást is kötött az erre hivatott állami szervezettel. A legutóbbi szerződés szerint a különböző állami intézmények 2019 és legkésőbb 2022 között 150 milliárd forintot költhetnek el rajtuk keresztül hirdetésekre.

A legnagyobb megrendelőjük Rogán Antal minisztériuma, amely már több mint két tucat megbízást adott, hogy a kormány fontosabb üzeneteit eljuttassák a választókhoz, többek között a jól ismert kék hátterű plakátokon. Csak 2020-ban a pandémia idején 33 milliárd forint értékben szerződtek Balásy cégeivel ilyen kampányokra, amit az idén eddig további 19 milliárd forint megbízás követett.

A piacon is elindultak

A két cég, amely 2013-ban még alig több mint 200 milliós árbevételt ért el, hat évvel később már közel 80 milliárdos forgalommal büszkélkedhetett, tavaly pedig a járvány ellenére is sikerült még rápakolni jó egymilliárd forintot.

A bevételből elég sok a nyereség soron is rendre megmaradt, és ez még úgy is igaz, hogy ezúttal a New Land 2019-esnél alacsonyabb profitja miatt csökkent a csoport jövedelmezősége. A két cég együttesen azonban még így is több mint 4,5 milliárdnyi adózott eredményt hozott össze, és közel ennyit Balásy ki is vett osztalékként.*A New Landben a nyereség nagyjából harmadát bent hagyta, a Lounge Designt azonban lényegében teljesen kipucolta: ez a vállalat még a korábbi években felhalmozott nyereség nagy részét is kifizette osztalékként.

Az állami tízmilliárdok által megteremtett bázisról kiindulva az elmúlt években már a versenyszférában is elkezdett terjeszkedni Balásy Gyula cégbirodalma. A piacon évek óta beszélnek arról, hogy több kifejezetten nagy hirdetőt is sikerült magához csábítania. A vállalkozó által 2018-ban megszerzett ilyen ügyfelek kiszolgálásra koncentráló

Media Dynamics Kft. például 2020-ban már közel 9,4 milliárdos árbevételt ért el úgy, hogy Balásy érkezése előtt 2017-ben a 90 millió forint sem volt a forgalma.

A cég tavaly 440 millió forint adózott profitot is termelt, ám ezt Balásy nem vette fel osztalékként.

Volt azonban több más cég, ahonnan felvette. A Lounge Communication Kft. – amely csak 50 százalékban van a tulajdonában – közel 115 millió forintot hozott neki. Az igazán nagy sikersztori azonban egész biztosan a Dashboard Solutions Kft-é. A hivatalosan vezetési tanácsadással foglalkozó társaságot, amelynek 75 százalékát tartja a kezében Balásy Gyula, alig egy héttel a tavaly márciusi első lezárások bejelentése után alapították, de 180 millió forintnyi bevételéből így is 112 milliós nyereséget termelt, amit a tulajdonosok meg is kaptak.

