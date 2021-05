A Mészáros-csoport hamarosan a legnagyobb magyar céget is lehagyhatja létszámban

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Továbbra is kizárólag a Magyar Posta foglalkoztat több embert Mészáros Lőrinc cégcsoportjánál. Miközben azonban az állami vállalat jelentősen csökkentette alkalmazottai számát az elmúlt nagyjából másfél évben, a Mészáros-csoportnak dolgozók száma kismértékben emelkedett ebben az időszakban.

Még úgy is, hogy Mészáros Lőrinc időközben több vállalatán, köztük – az állammal szemben nagyon jó üzletet csinálva – a több mint kétezer embert foglalkoztató Mátrai Erőművön is túladott, szállodaipari cégétől pedig több száz embert küldtek el. A csoport tavaly az RTL-nek arról számolt be, hogy 2019-es záróadatok alapján a felcsúti milliárdosnak közvetlenül vagy közvetetten 323 cégben volt üzleti részesedése, most lapunknak azt írták, hogy a csoport 295 vállalatot foglal magába. A kevesebb cég ellenére azonban a 2019 végi 24829 munkavállalóval szemben jelenleg már több mint 25 ezer alkalmazottjuk van.

A nagy részük pedig egészen biztosan Magyarországon, a csoporthoz tartozó cégek 95 százaléka ugyanis itteni bejegyzésű. A legtöbb embert a Magyar Bankholding Zrt.-nél alkalmazzák: tájékoztatásuk szerint az MKB-ból, a Budapest Bankból és a Takarék Csoportból összegyúrt szervezetnél közel 12 ezren dolgoznak. Emellett ezer fölötti munkavállalója van a Gallicoop Zrt.-nek és az elmúlt egy év közel ezer fős leépítése ellenére a Hunguest Hotelsnek is.

Vállalati szinten már 2019 végén is csak egy cég volt, amely több alkalmazottal rendelkezett, mint Mészárosék, méghozzá a Magyar Posta. Akkor a vállalatnak még jó ötezer emberrel több dolgozott, mostanra azonban ez a különbség jelentősen csökkent, miután az állami cég létszáma 2020 eleje óta több mint kétezer fővel esett.

Ha a tendencia folytatódik, akkor egy-két éven belül eljön az a pont, amikor nem lesz olyan magyar cég, amely több embert foglalkoztat itthon, mint Mészárosék. Különösen, hogy a felcsúti milliárdos vállalatainál szinte biztosan tovább nő majd az alkalmazottak száma. Amellett, hogy semmi jel nem utal a csoport terjeszkedésének lassulására, a Hunguest is biztosan bővíteni fogja létszámát, ha normalizálódik a turisztikai ágazat helyzete, illetve befejeződnek a több milliárdos állami támogatással megvalósuló szállodafejlesztéseik.

