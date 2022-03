Egyre több élelmiszert veszünk online, ezért megnéztük, mi mennyibe kerül most négy áruházban

Forrás: ALDI Magyarország

Nagyot lódult az elmúlt öt évben az e-kereskedelem a kelet-közép európai régióban – itt nőttek az internetes vásárlások a legnagyobbat Európában. Magyarországon, Romániában és Szlovéniában 26 százalékponttal többet vásároltak online az emberek 2021-ben, mint 2016-ban az Eurostat adatai szerint. Ezzel Magyarország pontosan hozza a 74 százalékos uniós átlagot*a 16-74 éves internethasználók között. A rekorder Hollandiát leszámítva, ahol 94 százalék ez az arány, az északi országok vezetik a mezőnyt Európában: a lakosság 92 százaléka rendelt a netről 2021-ben Dániában és Norvégiában is, de Svédország sincs sokkal lemaradva 89 százalékkal. Az uniós átlagot nézve a legtöbben ruházati cikkeket vásároltak a neten, amit az étel házhozszállítás és lakberendezési termékek követtek.

Magyarországon a korlátozásokkal tűzdelt 2020-as év után, amikor soha nem látott mértékben lódult meg az online kereskedelem, 2021-ben is igaz volt, hogy minden tizedik forintjukat online költik el az emberek. Az online kiskereskedelem a teljes magyar kereskedelmi piac 10,4 százalékát adta tavaly a GKI Digital legfrissebb felmérése szerint, ami egy 1203 milliárd forintos, hatalmas, virtuális piacot jelent – ami ráadásul folyamatosan bővül. Mint írják, egyre többször, több mindent és összességében bátrabban rendelünk az internetről: míg a járvány előtt évente átlagosan 12-13 alkalommal rendeltünk a netről, 2021 végére ez a gyakoriság felment 19-20 alkalomra.

Kényelmi faktor

A kiskereskedelmen belül az élelmiszerek, a háztartási cikkek és a drogériai termékek piaca nőtt a legnagyobbat, 53,7 százalékot tavaly az említett kutatás szerint. Ez nem meglepő, hiszen jó pár új szereplő jelent meg ezen a piacon itthon is, és a már évek óta működők is magasabb fokozatra kapcsoltak. Így a – szakszóval – FMCG szegmens lett a negyedik legnagyobb e-kereskedelmi terület a műszaki cikkek, a ruházat, illetve a játék/ajándék kategóriák után itthon. 2021-ben az online megrendelt FMCG termékek kategóriájában az átlagos kosárérték csaknem bruttó 21 ezer forint volt a GKI Digital Online Retail Big Picture riportja szerint.

Induljon a vásárlás

Ennek az apropóján megnéztük, hogy egy főleg alapélelmiszereket tartalmazó, átlagosnak mondható bevásárlás mennyibe kerülne négy online élelmiszer házhozszállítással foglalkozó kiskereskedelmi láncnál, az ALDI-ban, az Online Prímában (CBA), a csak virtuálisan elérhető Kifli.hu-n és a Tesco Otthonról-ban.

Az ALDI esetében folyamatosan bővítik a házhozszállítás területét is: 2021 őszén volt egy nagyobb terjeszkedés Debrecen, Nyíregyháza, Győr, Szombathely becsatornázásával, most márciusban indult a szolgáltatás Veszprémben, így jelenleg országszerte 60 településen elérhető a szolgáltatásuk. Az év végéig pedig további városokat terveznek bevonni a kiszolgált területre

A CBA Budapest összes kerülete mellett több mint 50 településre szállít, és bővülést tervez a honlapon olvasható tájékoztató szerint.

A Kifli.hu honlapján található információk szerint Budapesten kívül 54 Pest megyei településre, a Velencei-tó környékére és számos Balaton közeli településre, összesen 76 településre szállítanak, 2022-ben pedig Székesfehérvárra is kiterjed a szolgáltatásuk.

A Tesco Otthonról szolgáltatása a hipermarket honlapjának legfrissebb információi szerint 16 megyében és több mint 2,3 millió háztartásban érhető el. A kosarak összeállításához most egy fővárosi címet adtunk meg a házhozszállítási címként, mivel Budapesten érhető el biztosan mind a négy lánc és – jórészt emiatt – országosan is Pest megyéből és Budapestről érkezik az online kiskereskedelmi forgalom közel fele a fenti felmérés szerint.

Összesen 26 terméket néztünk, és bár törekedtünk a lehető legjobban összevethető termékeket összeválogatni, mégis ki kell térni pár apróságra:

mindig a legolcsóbb terméket kerestük meg az adott kategóriában

ha éppen akciós volt az adott termék, a szintén feltüntetett eredeti árát vettük figyelembe

az árakat egy napon (március 23-án) rögzítettük az összes online áruházban, azóta változhattak

a kosárban szereplő kiszerelést (általában 1 kg vagy 1 l) nem minden esetben lehet megvenni. Az ALDI-ban például 3 kg-os kiszerelésű a legolcsóbb narancs, míg a Kiflinél 2 kg.

kisebb eltérések így is lehetnek, például a legolcsóbb félzsíros tehéntúró kiszerelése 250 vagy 450 grammos, így 2 db 250 grammost és 1 db 450 grammost hasonlítottunk össze, ahogy a papírzsebkendőknél is egy kalap alá vettük a 90 és a 100 darabosokat is

A szállítási kondíciók is a fenti napon érvényest tükrözik, azóta változhattak*Később érkezett a hír, hogy április elsejétől a Kifli.hu a minimális rendelési értéket 5000 forintról 8000 forintra, a díjmentes házhozszállítás értékhatárát pedig 12 ezer forintról 18 ezer forintra emeli.. Fontos kitérni arra, hogy az eltérő üzleti modellek is nagyban befolyásolják az árazást. Az ALDI, a Tesco és a CBA rendelkezik fizikai boltokkal is, míg a Kifli.hu csak online térben szolgáltat, de a termékválasztékban is nagyok a különbségek a boltok között.

Különbség még egy normál bevásárláshoz képest, hogy – az ásványvíz kivételével, ahol házhozszállítási sztenderdnek számító, 6 db 1,5 literes palackot tartalmazó csomagot raktuk be a kosárba – nem a ténylegesen szükséges mennyiségekkel számoltunk, hanem 1 kg-ra vagy literre, illetve darabra szorítkoztunk az egyes termékekből a könnyebb összehasonlítás miatt.

A 20 ezer forint körüli összegű, átlagosnak mondható kosárértéket – a GKI felmérése szerint tavaly 21 ezer Ft volt – az ALDI és a Kifli.hu szállítja ki ingyen, az előbbinél 15 900 forint, utóbbinál 18 000 forint a küszöb*A gyorsan változó árazást mutatja, hogy az összesítés felvételekor még 12 000 forint volt az ingyenes küszöb., míg a CBA esetében 25 000 forintnyi árut kell összeválogatni az ingyenességhez.

Fontos az is, hogy köszön-e a futár

Az online vásárlási élmény fontos része a lezárás, a fizetés és a termékek eljuttatása a vevőhöz. A vásárlók értékelik, ha a futár telefonál érkezés előtt, mint ahogy az udvarias, segítőkész viselkedést is elvárják tőlük – derült ki egy tavaly májusban publikált kutatásból, amit a Reacty Digital közvéleménykutató cég végzett. Az egyes szolgáltatók közötti választáskor a legfontosabb szempont a kiszállítás időpontja, az emberek fontosnak tartják, hogy ebben rugalmas legyen a bolt.

A fenti kosarak esetében nem vittük végig a teljes vásárlási folyamatot, azaz nem rendeltük meg a kosárba összeválogatott termékeket és nem tudjuk, mennyire rugalmas a házhozszállítási rendszer az egyes boltoknál, illetve mennyire találhatók meg a megrendelt termékek, vagy ha nincs készleten hány esetben helyettesítik, esetleg hagyják ki a házhoz szállított kosárból – csak az árakra koncentráltunk.

Ahogy a grafikonon látható, elég szoros az első két hely az ALDI és a Tesco között – hajszállal az ALDI nyert, főleg a többi lánchoz képest harmadával olcsóbb trappista sajtnak köszönhetően, amiből elég sokat, 1 kg-ot vásároltunk. A legolcsóbb trappistát csaknem mindenhol 700, 800 grammos vagy 1 kilogrammos kiszerelésben árulják.

Ha eltekintünk ettől a 860 Ft-os különbségtől, amennyivel az ALDI-s sajt olcsóbb a többinél, pár forinttal még akkor is az ALDI marad az élen. Főleg, ha hozzávesszük, hogy ingyenes a szállítás 15 900 Ft- felett, míg a Tescónál nincs ilyen, idősávtól függően 799-1199 Ft közötti összeget kell fizetni a házhozszállításért.

Nagyobb mennyiség, 1 kilogramm került a kosarunkba a szintén nehezen összehasonlítható frankfurti virsliből, itt 250, 400 grammos és 1 kilós kiszerelések voltak elérhetők, így maradtunk a kilós árnál.

Szemmel látható, 30%-ot meghaladó különbséget – a trappista sajton túl – a két legdrágábbhoz hasonlítva a banánnál láttunk (ALDI javára), az almánál (Kifli javára), de közelített a 30%-hoz a csirkemellsonka (ALDI javára) és a tehéntúró is (Tesco javára).

Külön megnéztük a zöldség-gyümölcs kosarakat, mert bár ezt a kategóriát ritkábban rendelik például a kosárban szintén szereplő tartós élelmiszereknél és az italoknál, de a vásárlók csaknem harmada ilyet is tesz a kosarába a GKI Digital felmérése szerint. Itt látszik, hogy a nagyobb tételeket – az általában Magyarországról érkező – alma, paradicsom és paprika jelentik, míg a déligyümölcsök, banán és narancs legalább 50, de akár 70 százalékkal is olcsóbbak kilónként. De a kígyóuborka egy – általában 300 grammos – darabra számolt kilós ára is a paradicsomét közelíti. Érdekesség, hogy az ALDI és a CBA kosara forintra megegyezik ezeknél a termékeknél és rendelt mennyiségeknél.

Az alábbi, termékek szerinti lebontásban látszanak a legjobban a kiugró értékek a trappistánál és a frankfurti virslinél, és az is, hogy az egyes alapvető élelmiszerek (liszt, étolaj, cukor, tej, tojás) esetében általában csak 40-100 forintos különbségekről beszélhetünk.

Kisbetűs rész a felmérésről

A házhozszállítással foglalkozó kiskereskedelmi láncok üzleti modelljei eltérőek, ezért igyekeztünk minél több fajtát szerepeltetni a cikkben, ami nagyjából lefedi a palettát. Az ALDI diszkont modellben, a CBA franchise rendszerben működik, a Kifli.hu csak online elérhető, a Tesco pedig a hipermarket kategóriát képviseli a nem reprezentatív összesítésben.

