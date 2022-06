Hogyan kerülhető ki a kibővülő tranzakciós illeték?

(A szerző a BiztosDöntés.hu alapítója és bankszámlaszakértője. Az Ekonomi a G7 véleményrovata.)

A szabályozás még készül, de a kormány hamarosan elvonja az extraprofitot a bankszektorból, és kibővíti a pénzügyi tranzakciós illetéket, az utóbbi lépéstől 50 milliárd forint többletbevételt vár idén és jövőre is.

A 2013. január 1. óta felszámított pénzügyi tranzakciós illetéket jelenleg minden olyan átutalás vagy csoportos beszedés után meg kell fizetni, amely magyarországi bankszámláról történik, illetve minden készpénzfelvétel után is. Készpénzt nem érintő tranzakciók után 0,3 százalék, de legfeljebb 6000 forint fizetendő, készpénzben végződő tranzakciók után pedig 0,6 százalék fizetendő, felső határ nélkül.

Vagyis például 100 ezer forint átutalása után 300 forint, 100 ezer forint készpénz felvétele után 600 forint fizetendő illeték címén, amely a banki költségek felett van, hiszen ezt maradéktalanul be kell fizetni az államkasszába. Az átutalásra vonatkozó illeték viszont kétmillió forint felett nem nő tovább a 6000 forintos maximálás miatt.

Az illeték megfizetésére a bank kötelezett, nem az ügyfél, bár a bankok a legtöbb esetben ezt áthárítják. Ebben valószínűleg nem is várható változás.

A kormányzat tervei szerint az illeték mértéke nem emelkedik, viszont az átutalásokra és csoportos beszedésekre kivethető maximális mértéke igen, 6000-ről 10 ezer forintra. Ez azt jelenti, hogy az illetékfizetési felső plafon kétmillió forintos tranzakciós összegről 3 333 333 forintra nő majd várhatóan. Emellett a tervek szerint kikerül az illetékmentesség köréből a 2019 óta bent lévő, természetes személyek Magyar Államkincstárnál vezetett, állampapír-forgalmazás érdekében igénybe vett ügyfélszámlája és a saját névre szóló bankszámlája közötti átutalási forgalom.

Amikor nem kell fizetni

Létezik néhány kivétel a pénzügyi tranzakciós illeték megfizetése alól. A törvény szerint nem kell illetéket fizetni a magánszemélyek bankszámlájáról indított, 20 ezer forintot meg nem haladó összeg után.

Ez azt jelenti, hogy minden átutalás illetékmentes, ami nem haladja meg a 20 ezer forintot, amelyik pedig meghaladja, annak az első 20 ezer forintjára nem kell illetéket számolni. Itt 60 forintos összegről van szó, de ennek a többszörösét is meg lehet takarítani, 100 ezer forintnál például már 300 forintot is, ha a pénzt 20 ezer forintokra bontva küldi el a számlatulajdonos. Ennek azonban csak akkor van értelme, ha a bank nem alkalmaz úgynevezett minimumdíjat vagy fix összeget az átutalás lebonyolításáért, hanem csak százalékos díjat, vagy netán egyáltalán nem számít fel díjat – a cikkben lejjebb ilyen példákkal is szolgálunk – mert egyébként még akár drágább is lehet a pénz részletekben történő elküldése.

Egy másik kivétel a bankkártyás vásárlások során alkalmazott illetékteher. Itt a 0,3 százalékos általános, nem készpénzes illeték helyett csak egész évben 800 forintos átalány fizetendő, de a teher még tovább csökken, 500 forintra, ha a kártya alkalmas érintéses fizetésre, és ilyen módon használta is a birtokosa a kártyát az évben legalább egyszer. Ez utóbbi teher olyan csekély, hogy a bankok általában nem hárítják át az ügyfélre, hanem teljesen ingyen biztosítják a bankkártyás vásárlásokat.

Végül szintén nincs semmilyen illetékteher a törvény által biztosított ingyenes készpénzfelvétel esetében sem. Ha az ügyfél nyilatkozik a bankjánál, akkor teljesen ingyen vehet fel 150 ezer forintot, legfeljebb havi két alkalommal bármely belföldi ATM-ből. Ilyen nyilatkozat természetes személyenként egyszerre csak egy belföldi bankszámlára vonatkozhat.

Hogyan kerülhető ki legálisan az illeték?

Mivel az illetéket nem a számlatulajdonos, hanem a bank köteles megfizetni, egy-két esetben az ügyfelekért folytatott versenyben nem hárítják át a terhet a pénzintézetek. Ennek megfelelően vannak olyan bankszámlák, amelyeknél nincs vagy a törvényinél kedvezőbb az ügyfél által fizetendő illeték.

A Gránit Bankban a Gránit Bajnok Plusz és a Gránit Digitális Plusz számlacsomagokban nem kell fizetni az átutalásért egyetlen forintot sem, beleértve a banki díjat és az illetéket is. Az előbbiben azonban 2990 forint a havidíj feltétel nélkül, amely havi 280 ezer forintos jóváírással vagy állandóan legalább 150 ezer forintos napvégi záróegyenleggel 990 forintra csökkenthető. A Gránit Digitális Plusz számlacsomag havidíja feltétel nélkül 890 forint.

Az UniCredit Banknál a Mobil Aktív Plusz számlacsomagban nemcsak illetékmentes, de teljesen díjmentes is egy átutalás, azonban kizárólag csak akkor, ha az átutalást a bank mobilapplikációjából indítja a számlatulajdonos, tehát még az internetbanknál sem érvényes ez a kedvezmény. Viszont nemcsak az eseti, de a rendszeres belföldi átutalások is ugyanúgy korlátlan számban díjmentesek, sőt, még a csoportos beszedési megbízásokért sem kell fizetni egy fillért sem. A konstrukció havidíja feltétel nélkül 1941 forint, de ez a bejövő átutalási jóváírások összegétől függően több lépcsőben csökkenthető 269 forintig.

A MagNet Banknál szintén van mód kikerülni az illetéket. A csak interneten át nyitható Házhozszámla nevű számlacsomagban havi legfeljebb két-két teljesen díjmentes átutalás indítható legfeljebb összesen 100-100 ezer forint erejéig bankon belülre és bankon kívülre. Ezen felül 50 ezer forintos keretből havonta legfeljebb két alkalommal a rendszeres átutalás is díjmentes. Ezeknek a kedvezményeknek a feltétele, hogy az átutalás az internetbankon keresztül történjen. A MagNet Bank ezen kívül nem kér nyilatkozatot a törvényi ingyenes készpénzfelvételről sem, a kedvezményt enélkül is nyújtja. Vagyis akinek egy másik banknál is van bankszámlája, és ott leadta a nyilatkozatot az ingyenes készpénzfelvételről, az havonta 300 ezer forintig is megnövelheti az ingyenes keretet, ha pedig még Revolut kártyája is van, akkor havi 375 ezer forintig.

Az OTP Bank Smart számlacsomagjában nem ingyenes, de a törvényi illetéknél olcsóbb az összes fizetnivaló egy internetes vagy mobilapplikációs átutalásért, beleértve a banki díjat is, hiszen mindössze 0,2 százalék fizetendő. Sőt, a havi első 250 ezer forint átutalásáig még ezt a díjat sem kell megfizetni egy – életkortól függően 234 vagy 410 forintos havidíjú – kiegészítő csomaggal, ami a csomag teljes kihasználásakor még olcsóbb is, mint a banki díj. Havi számlavezetési díjat elektronikus kivonattal és – életkortól függően – minimálbér vagy 150 ezer forint számlára érkezése esetén nem kell fizetni. A havi 250 ezer forintos ingyenes keretbe nemcsak a belföldi, bankon belüli és bankon kívüli eseti megbízások tartoznak bele, hanem a rendszeres átutalások és a csoportos beszedési megbízások is.

Revolut és társai

Nem tartoznak az illetékről szóló magyar törvényi szabályozás hatálya alá az itthon igen elterjedt fintech alkalmazások, elsősorban a Revolut, de a PayPal sem, illetve az összes többi hasonló szolgáltató. Ezeken belül ingyenes a pénz eljuttatása egy másik félhez, amelyet illeték egyáltalán nem terhel, illetve a bankkártyás egyenlegfeltöltésért sem kell díjat vagy illetéket fizetni, továbbá a magyar bankszámlára történő kiutalásért sem.

PayPal vagy Revolut számlája sok ügyfélnek van, így ha pénzt kell küldeni valakinek, valószínűleg rajta lesz az érintett fintech szolgáltatók ügyféllistáján, így gyorsan és egyszerűen lebonyolítható a tranzakció.

