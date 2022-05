A rezsicsökkentés igazi nyerteseit nem a szegények között, hanem a luxusvillákban kell keresni

Támogasd az UNICEF-et, akik a háború áldozatain segítenek! Itt máskor azt kérjük, hogy támogasd a G7-et. Most az kérjük, támogasd azokat, akiknek most van rá a legnagyobb szükségük. Tovább a támogatáshoz

(A szerző az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipari elemzője. Az Ekonomi a G7 véleményrovata.)

Mi, elemzők, imádunk számolni. Elővettem én is a kockás papírt, akarom mondani ennek a modern, számítógépes változatát, és egy kicsit kalkuláltam. Az alábbi példa azt kívánja bemutatni, hogy mennyi támogatást nyújt jelenleg a hazai költségvetés három teoretikus, négy fős (apa, anya és 2 gyermek) magyar családnak a rezsicsökkentés és az üzemanyag árbefagyasztás révén.

A három család nagyon eltérő anyagi körülmények között él. Az első a Budapest környéki agglomerációban, nagy családi házban (egy konkrét 650nm-es családi ház adataiból indultam ki), amihez egy nagy 20-25 méteres úszómedence is tartozik. A ház légkondicionált, földgázzal fűtött, több száz négyzetméteres locsolt kert és gyep veszi körül. A családnak 2 SUV-típusú személygépkocsija van, melyet a fizikai adottságok (távoli tömegközlekedés, szolgáltatások stb.) miatt gyakrabban is használnak, mint a magyar háztartási átlag. A példa kedvéért a dízel üzemanyag felhasználását feltételeztem, mivel ez a meghajtás az egyik leggyakoribb típus.

A második család egy nagyobb lakásban él, gázzal fűtenek, egy személygépkocsijuk van. Nekik nincs saját kertjük, viszont a szemétszállításért ők is fizetnek a közös költség keretében.

A harmadik példa pedig egy szegény, alacsonyabb fogyasztási szinten élő, kisebb kertes házban élő család. Itt a példa kedvéért belevettem két verziót is, egyet személygépkocsival, egyet pedig személygépkocsi nélkül. Sokak szerint enélkül nehéz ma már gyereket nevelni, mivel a közösségi közlekedés nem tudja ezt megfelelően biztosítani.

A számításban lévő változók becsült értékek, természetesen a helytől, körülményektől és a meglévő energetikai rendszerektől függően eltérhetnek egymástól. A fogyasztási értékekről sokat lehet vitatkozni, törekedtem arra, hogy minél életszerűbb legyen a példa. A piaci árak a saját becsléseimen alapulnak és a mostani piaci körülményekhez lettek igazítva. Igazából csak annyit szerettem volna bemutatni, hogy nagyságrendileg kinek mekkora támogatást nyújt jelenleg a költségvetés, vagyis mekkora a transzferek mértéke a közösség felől az egyének egyes csoportjai felé a rezsicsökkentés és árbefagyasztás által.

Azt gondolom, hogy a mostani támogatási rendszer változtatása nélkül valószínűleg ezek az összegek, legalább is nagyságrendileg, fennmaradhatnak. A koncepcióm az ugyanis, hogy most vagyunk a 60-as évek óta a harmadik nagy nyersanyag árrobbanás elején, vagyis a mostani nyersanyag és energiahordozó árak sokáig velünk maradnak vagy akár még tovább is nőhetnek reálértékben a következő 5-10 év során. Ennek több oka van – ciklikus, trendszerű és geopolitikai – melyek egyszerre emelik a nyersanyagok széles körének árát. Ennek a taglalását egy később írásban szeretném majd kifejteni.

A lényeg az, hogy ez a mostani támogatási rendszer masszív jövedelemtranszfert biztosít a nagyobb fogyasztó egyének irányába a teljes közösség felől, ráadásul nem is lineáris módon, hanem sokkal inkább exponenciálisan. Mint ahogy a Szentírásban is szerepel: „Mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van.”*(Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája, Lukács Evangéliuma, Lk 8,18;19,26) A rendszer egyértelműen a jómódúakat hozza előnybe, nem is jelentéktelen módon. Ennek a rendszernek az értékelését pedig az olvasóra bízom.

