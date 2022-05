Történelme során először megy csődbe ma egy ország

A kormányellenes tüntetések során megrongált busz Srí Lanka fővárosában. Fotó: AFP/Europress

Támogasd az UNICEF-et, akik a háború áldozatain segítenek! Itt máskor azt kérjük, hogy támogasd a G7-et. Most az kérjük, támogasd azokat, akiknek most van rá a legnagyobb szükségük. Tovább a támogatáshoz

Srí Lankának 78 millió dollárt kellene még ma törlesztenie, hogy ne következzen be az 1948-ban függetlenné vált ország első államcsődje, de erre lényegében semmi esély sincs. A mély gazdasági és társadalmi válságban lévő szigetország kormánya még áprilisban közölte, hogy felfüggeszti az adósságszolgálatot, így nem fizet egy 12,6 milliárd dolláros kötvényadósság után sem, amelynek az esedékes kamata lenne az említett 78 millió dollár. Azóta a kormány ugyan megbukott, de ez a problémákat természetesen nem oldotta meg.

A kamatfizetés eredetileg április 18-án lett volna esedékes, de hivatalossá csak az egy hónapos türelmi időszak lejárta után válik az államcsőd – emlékeztet a Bloomberg. Az Indiától délre fekvő ország adósságának megítélését tükrözi, hogy a srí lankai államkötvényekhez névértékük alig több mint 40 százalékáért is hozzá lehet jutni a másodpiacon. Ennyit is valószínűleg csak azért érnek, mert a befektetők abban bíznak, hogy a Nemzetközi Valutaalap majd az ország segítségére siet, és ha le is írják az adósság egy részét, a kötvények birtokosainak nem kell 60 százaléknál nagyobb veszteséggel szembenézniük.

Srí Lanka tulajdonképpen a sokak szerint alakulóban lévő feltörekvő piaci (a fejlődő országokat érintő) válság első áldozata. Az ország pénzügyei eleve nem voltak túl stabilak a 2009-ben lezárult polgárháború és az akkori pénzügyi világválság után, de akadt pár év, amikor fejlődése egészen ígéretesnek látszott. Igaz, a gazdaságpolitika ekkor sem tűnt mindig racionálisnak, a jelentős részben Kínától felvett hitelek egy részét például olyan beruházásokra költötték, amelyeknél szinte egyértelmű volt, hogy soha nem térülnek meg.

A koronavírus-járvány miatt aztán elmaradtak a devizát hozó külföldi turisták, az utóbbi bő egy év üzemanyag- és élelmiszer-árrobbanása pedig szinte lehetetlen helyzetbe hozta az országot. Ahogy az a magyar sajtóban is sok helyen megjelent tegnap, egyetlen napra elegendő üzemanyag maradt Srí Lankán, mert hiába várakoznak tankerek a közelben, deviza híján az ország képtelen fizetni.

Az energiahordozók és az élelmiszerek drágulása sok más fejlődő országot is érzékenyen érint, és szintén közös pont, hogy az – amerikai kamatemelések nyomán – erősödő dollár egyre nehezebbé teszi az adósságszolgálatot. Ezért sokan tartanak attól, hogy Srí Lanka esete csak az első lesz az államcsődök új sorozatában.

Oroszországgal kapcsolatban egyébként a napokban szintén (újra) felmerült az államcsőd lehetősége, ám az egy teljesen más eset: az ország könnyedén képes lenne törleszteni, ám a hírek szerint nem hosszabbítják meg annak az amerikai intézkedésnek a hatályát, amely ezt technikailag lehetővé teszi. Ha ez így marad, akkor tulajdonképpen nem tudják majd a jogosultakhoz eljuttatni a pénzt az oroszok, hiába szeretnék. Vagyis legfeljebb rubelben, de az nem számít szabályszerű törlesztésnek egy dollárkötvénynél.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkEgy pillanat alatt döntötte romba a terror Srí Lanka gazdaságátSri Lankán a GDP nyolcadát adja a turizmus, a szektorban egymillióan dolgoznak. Ha összeomlik az ágazat, újabb IMF-hitelre szorulhat az ország.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkEgy országban egy az egyben betiltották a pálmaolajatÉvek óta heves viták folynak a modern élelmiszer- és kozmetikai ipar által előszeretettel használt pálmaolaj környezeti hatásairól, Srí Lankán viszont most teljes mellszélességgel beleálltak a tiltásba.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkLincselések övezik a Facebookon terjedő gyűlöletpropagandát a harmadik világbanKétezres tömeg lincselt meg ártatlan mexikói közvélemény-kutatókat, Srí Lankán pedig etnikai zavargás tört ki a Facebookon is terjedő álhírek miatt.

Pénz Világ államadósság államcsőd dollár olajár Srí Lanka Olvasson tovább a kategóriában