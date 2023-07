A háború megérkezett a Dunához, hogy megrengesse a világ búzapiacát

A Duna-delta vidéke elleni hétfő reggeli orosz dróntámadások olyan közelségbe, szó szerint kőhajításnyira hozták a háborút a NATO-hoz, mint soha korábban. Reni, a moldáv-román-ukrán hármashatár melletti ukrán kikötővárosban három gabonasilót lőttek szét az oroszok az Irántól kapott Sáhed-136-os kamikaze drónokkal, de üzemanyagraktárat, darukat és a kikötői ellenőrzőpontot is találat érte. A folyó túloldala már Románia.

Az orosz légicsapások alig 200 méterre voltak egy NATO-ország területétől, amire már vonatkozna a katonai szövetség kollektív védelmet előíró 5. cikkelye. Johannis román elnök és a román külügy gyorsan elítélte a határhoz közeli támadást, ami ráadásul egy félig román/moldován lakta ukrán járásban történt. Ennek ellenére a román sajtóban nem igazán érezhető különösebb pánik, hiszen úgy értékelik, hogy Oroszország nem kockáztatna egy NATO-val való közvetlen konfrontációt.

A Fehér Ház ugyanakkor az eszkalációs veszélyre figyelmeztet, és ez legalább annyira szól a fekete-tengeri helyzetnek, mint a kikötők (Reni előtt már Csornomorszk és Odessza, valamint Iszmail kikötőjét is támadták) elleni akcióknak.

russian terrorists continue their war on grain. Last night, they attacked the grain infrastructure on the Danube River with Shaheds. Three drones were shot down by air defense. Unfortunately, as a result of the attack, six people were injured and a grain hangar and cargo storage… pic.twitter.com/TY7S0IOvtq

— Defense of Ukraine (@DefenceU) July 24, 2023