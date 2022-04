A Fidesz tarolt a magyar településeken, de van pár érdekes kivétel 

Egy kislány bedobja az urnába szülei szavazatát az országgyűlési választáson a Farkasréti Általános Iskolában kialakított szavazókörben. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az április 3-i országgyűlési választáson listás szavazatait tekintve eddigi legjobb eredményét érte el a Fidesz. Mindösszesen 351 településen csökkent a kormánypárt támogatottsága.

Elemzéseink szerint a kormánypárt listás eredményei települési szinten a szegénység mértékével, a közmunkások arányával, és az iskolázottsággal mutatnak összefüggést. Kiderült, hogy ahol több a közfoglalkoztatott, ott sikeresebben, ahol pedig jobban élnek az emberek, ott inkább gyengébben szerepelt a kormánypárt, már ami a pártlistára leadott voksok arányát illeti. A tíz legszegényebb településen például a listás szavazatok közel 95 százalékát kapta a Fidesz.

A különböző faktorok közül a legnagyobb súllyal az iskolázatlanság mértéke, vagyis a legfeljebb nyolc általános végzettek százalékos aránya korrelál a Fidesz listás eredményeivel települési szintén. Minél nagyobb a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya a 15 évesnél idősebb felnőtt népességben egy adott településen, annál valószínűbb a Fidesz magas listás támogatottsága. A több érettségizett vagy azután is tovább tanuló felnőttel egy adott településen alacsonyabb Fidesz-támogatottság jár együtt.

Ezt az erős összefüggést és a szélsőértékeit – Csenyétén 97 százalék az iskolázatlanok aránya és 99 százalék a Fidesz támogatottsága, Remeteszőlősön 9 százalék az iskolázatlanok aránya és 43 százalék a Fidesz támogatottsága – már elemeztük hosszabban, a különböző faktorok súlyáról és a választási eredményeket elemző sorozatunk módszertanáról és annak korlátairól ebben az összefoglaló cikkben írtunk hosszabban.

Ugyanakkor még a két jelenség erős együtttjárása mellett – statisztikai nyelven ezt korrelációs együtthatónak nevezzük – is érdekes kivételekre bukkanhatunk.

Olyan településeket kerestünk,

ahol bár magas az iskolázatlanok aránya, mégis alacsony a Fidesz támogatottsága az országos átlaghoz képest,

illetve olyanokat, ahol alacsony az iskolázatlanok aránya, mégis magas a Fidesz támogatottsága.

Átlagnál nagyobb arányú iskolázatlanság

Nézzük először az első csoportot. A 103 lelket számláló Pécsdevecseren és a szintén baranyai, 134 fős Pócsán, illetve a 44 fős Szárászon – mindhárom település Baranya megye – például csak 19-25 százalékot szerzett a kormánypárt, míg a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 40-55 százalék.

Igaz, ezek olyan minitelepülések, ahol összesen pár tucat érvényes szavazat érkezett. A három közül csak Pécsdevecseren csökkent a 4 évvel ezelőttihez képest a Fidesz támogatottsága.

Látványosabb kivétel Tornabarakony. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, mindösszesen 22 fős faluban igen magas, 77 százalék az iskolázatlanok aránya, a Fidesz listás eredménye azonban csak 22 százalék. Itt összesen 14 érvényes szavazatot adtak le, tehát itt a támogatottság arányát csak pár szavazat adja ki.

Hasonló kategória Győr-Moson-Sopron megyei Csér, ahol 23 érvényes szavazatból csak 9-et kapott a kormánypárt, és Baranya megyei Drávakeresztúr, ahol 44-ből csak 19-et. Cséren ezzel 70 százalékos iskolázatalnsághoz 39 százalékos Fidesz-eredmény társul, Drávakeresztúron 71 százalékos iskolázatlansághoz 43 százalékos Fidesz-eredmény.

Ebbe a kivételcsoportba sorolhatjuk még Fekedet, Szűrt, Kisnyárádot. A Baranya megyei Fekeden 4 éve és most is alulteljesített a Fidesz, idén 123 érvényes szavazatból 40-et adtak le a Fideszre, ez 33 százalékos támogatottság. A szintén Baranya megyei, 229 fős Szűrön számot tevően esett a politikai aktivitás, 157-ről 126-ra csökkent az érvényes szavazatok száma, a Fideszre 35-en szavaztak. Ez alig több, mint 25 százalékos támogatottság. A szintén Baranya megyei Kisnyárádon a Fidesz-szavazatok száma duplázódott az idei választásra, de a 30 voks is a 82 érvényes szavazat mellett is csak 37 százalékos támogatottságot jelent a kormánypártnak.

Átlagnál kisebb arányú iskolázatlanság

A másik kivételcsoportban kevesebb települést találunk, ebbe az irányba kisebb a szórás. Ez a fenti ábrán is látszik, ahol az egyenes vonal mutatja az összefüggést, így az is látható rajta, hogy felfelé kevesebb pötty, tehát település található messze a vonaltól, mint lefelé messze a vonaltól.

Ilyen extrém kivétel Vas megye legkisebb települése, a 74 fős Nemesmedves, ahol annak ellenére söpört be 95 százalékot a Fidesz, hogy az iskolázatlanok aránya alacsony, csak 14 százalék. A 17 érvényes szavazatból 16-ot adtak a kormánypártra.

Mindösszesen 3 ötezer fő fölötti településen gyengült a Fidesz

Említettük már, hogy ekkorát még sohasem nyert sem a Fidesz, sem semmilyen párt magyar választáson. Ez azonban természetesen nem jelenti azt, hogy minden településen erősödtek volna. Arányosan a legnagyobbat Sényén, Debrétén, Vindomyalakon, Porván és Döröskén csökkent a kormánypárt támogatottsága. A Veszprém megyei Porva azért érdekes, mert az érvényes szavazatok száma itt meghaladta a 250-et, míg a többiben 73 alatt volt. A Fidesz támogatottsága egyébként még a nagy arányú csökkenéssel is elég magas maradt, 57 százalékos.

A szintén Veszprém megyei Veszprémfajszon 166 érvényes szavazat mellett 46-an szavaztak a kormánypártra, ezzel a 4 évvel ezelőtti 59 százalékról 49 százalékra csökkent a támogatottsága a Fidesznek.

A Baranya megyei Pécsudvardon 203 voks érkezett a kormánypártra, 452 leadott szavazat mellett, ezzel 54-ről 45 százalékra csökkent a Fidesz támogatottsága a településen.

A Pest megyei Tésán viszont 62 százalékos támogatottság csökkent le 48 százalékosra. A borsodi törpefalu Gagyapátin, ahol összesen 19 érvényes szavazatot adtak le, a 60 százalékos támogatottság esett 47 százalékosra, itt megint pár szavazatról beszélünk.

A nagyobb településeken jóformán alig van kivétel. Összesen 3 olyan ötezer fő fölötti települést találtunk, ahol csökkent a Fidesz listás arányos támogatottsága: Balatonalmádin, Hódmezővásárhelyen, Várpalotán. Balatonalmádin a legnagyobbat, de ott is csak mintegy másfél százalékot.



