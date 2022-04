Soha nem volt még ennyire narancssárga az ország

Támogasd az UNICEF-et, akik a háború áldozatain segítenek! Itt máskor azt kérjük, hogy támogasd a G7-et. Most az kérjük, támogasd azokat, akiknek most van rá a legnagyobb szükségük. Tovább a támogatáshoz

Országosan sem ért még el soha annyira jó eredményt a Fidesz a listás szavazatok arányában, mint a tegnapi országgyűlési választáson, még szembetűnőbb azonban a kormánypártok sikere, ha települési szintű adatokat vizsgálunk. A közel 3200 magyarországi településből mindössze 351 olyan volt, ahol csökkent a Fidesz-KDNP támogatottsága 2018-hoz képest. Két helyen – a 223 fős Szárazdon és a 73 fős Külsősárdon – ugyanolyan listás eredményt értek el, az összes többi településen viszont még az amúgy sem gyenge 2018-as eredményeken is sikerült javítaniuk.

Méghozzá jellemzően nem is keveset. Összesen 770 városban, községben és faluban nőtt 10 százalékpontot meghaladó mértékben a Fidesz-szavazók aránya. Ugyanilyen mértékű csökkenés ugyanakkor mindössze 15 helyen volt. (Az alábbi térképen a cím alatti lejátszás gombra kattintva animálva meg lehet nézni az utóbbi 20 év eredményeit, és tetszőleges helyen meg is lehet állítani, hogy meg lehessen nézni egy-egy település adatát.)

Nemcsak a négy évvel ezelőtti teljesítményt sikerült felülmúlni, hanem az eddigi legjobb 2010-eset is. Akkor az első fordulóban országos szinten a listás szavazatok 52,73 százalékát kapta a Fidesz, most 53,1-et. A tizenkét évvel ezelőtti adatokhoz képest a települések harmadában gyengébb, kétharmadában viszont jobb eredményt hozott az azóta kormányzó pártszövetség.

A fővárosban némileg már más a helyzet. A négy esztendővel ezelőttihez képest itt is az összes kerületben sikerült javítania a Fidesznek, ám 2010-ben sokkal jobb eredményt értek el Budapesten, mint most. Tizenkét évvel ezelőtt csak a XX. és a XXI. kerületben gyűjtötték be a szavazatok kisebb hányadát, mint tegnap, az összes többi helyen rontottak azóta. A legnagyobbat a három legvagyonosabb budai kerületben, az I.-ben, a II.-ban és a XII.-ben, ahol egyaránt bő 10 százalékot esett a támogatottság.

