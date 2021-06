Százmilliókkal gazdagította a járvány a vírusszkeptikus Dr. Lenkeit, nagyot szakított Dr. Gődény is

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

A magyarországi járványkezelés egyik sajátos eszköze volt, hogy a kórházak valós helyzetét igyekeztek elzárni a nyilvánosságtól. Az orvosok, kórházi dolgozók elvétve szólalhattak meg nyilvánosan, a lakosság így nem kaphatott valós képet a kórházban dolgozók erőfeszítéseiről és munkakörülményeiről.

Az egészségügyi dolgozók erőn felüli munkájával szemben nagyobb publicitást kaptak a járványszkeptikus orvos-celebek. A koronavírus-járványt bagatellizáló, összeesküvés-elméleteket propagáló Lenkei Gábort vagy Gődény Györgyöt százezrek követhették a közösségi oldalakon, és a korlátozott oltási hajlandóságban is szerepük lehet.

Nemcsak a láthatóságban van éles különbség a járványszkeptikus véleményvezérek és a kórházi dolgozók között. Amellett, hogy az ápolók a járvány alatt kerültek alacsonyabb jogi státuszba – megfosztották őket például közalkalmazotti jogviszonyuktól -, sokaknak a fizetése is csökkent.

Velük szemben az orvos-celebek tevékenysége milliárdos forgalomnövekedést generált. Közéjük tartozik Lenkei Gábor, aki a járvány tavalyi megjelenésekor többek között azt mondta több mint kétszázezer követőjének a Facebookon, hogy “belefeküdhetek egy kád koronavírusba, akkor sem lesz semmi bajom”. A tízezerszámra megosztott posztjaiban az állt, hogy csak a média hazugsága, hogy a vírusok veszélyesek. Szerinte a nagy dózisban felvett különböző vitaminok simán megvédenek a vírustól.

Dr. Lenkeinek anyagi érdeke is fűződik az ilyen állításokhoz, ugyanis egy vitaminokat forgalmazó cégcsoport tulajdonosa. A cégcsoport forgalma a járvány előtt is jelentős volt, jobbára meghaladta az évi kétmilliárd forintot. Tavaly azonban jelentősen, mintegy 60 százalékkal nőtt a Lenkei-érdekeltségek forgalma, összesen közel 3,5 milliárd forint árbevételt értek el.

A cégcsoport profitja ennél is nagyobb mértékben, több mint 2,5-szeresére nőtt. 2019-ben a 147 millió forintos összesített profit után tavaly 387 millió forint nyereséget értek el Lenkei érdekeltségei, és mintegy 400 millió forint osztalékot vett fel belőlük a tulajdonos.

Lenkei nyilvános megszólalásaiban “koronavírus-átverésként” hivatkozott a világjárványra, a koronavírust “aktuális celebnek” nevezve. Ezzel szemben egyik céges beszámolójában egyenesen a “Covid-19 koronavírus világjárványt” nevezik meg az üzlet felfutása mögött.

Termékeink iránt megnőtt a kereslet, így jelentősen nőtt az árbevételünk, ezzel kapcsolatban az eladott áruk beszerzési értéke is jelentősen emelkedett

– írták a világjárvány hatásáról.

Lenkei Facebook oldalát szeptemberben elérhetetlenné tette a Facebook, de Youtube csatornája továbbra is működik. Ezzel együtt nemcsak Lenkei járványügyi állításai problémásak, hanem bizonyítottan a vitaminjai is azok voltak.

Az ÁNTSZ 2008-ban 18 Lenkei-féle vitaminterméket tiltott be egészségkárosító hatásuk miatt (az egyik bevizsgált készítményében lévő B és E vitamin szintje hétszeresen lépte át az engedélyezettet). Mivel Lenkeiék továbbra is forgalmazták ezeket a szereket, a GVH több alkalommal is megbírságolta, több mint 100 millió forint értékben. Lenkeit kerestem cégén keresztül, de nem reagált.

Egy másik ismert vírusszkeptikus, Gődény György szerepvállalása is milliárdos árbevétel-növekedéshez segített egy étrend-kiegészítőket forgalmazó céget. Gődény a Partizán által feltárt, az államot százmilliókkal megkárosító kamupárt-üzlet egyik főszereplője volt.



A Partizán videója Gődény György és a Nutriversum reklámjairól.

Gődény később a Nutriversum nevű, étrendkiegészítő- és vitaminüzletben utazó cég szakértőjeként és reklámarcaként tűnt fel, több százezres, akár milliós nézettségű YouTube-videókban. A Nutriversum árbevétele a járvány előtti évben, 2019-ben 600 millió forint volt, tavaly azonban közel háromszorosára, 1,77 milliárd forintra nőtt (94 milliós adózott eredmény mellett).

A Nutriversum Gődény szereplésével készült reklámjai miatt ősszel indított vizsgálatot a GVH, mivel azok alkalmasak lehetnek a fogyasztók megtévesztésére (a videók már nem elérhetőek a YouTube-on). A Nutriversum többségi tulajdonosa a leginkább kakaóporairól ismert Bedeco.

