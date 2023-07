Megint kezdi őrületbe kergetni a napelemben gondolkodókat a kormány

Tavaly év végén a kormány egyszer már a feje tetejére állította a magyar napelemes piacot, és a helyzet megint kezd robbanásveszélyessé válni. Most nem az égből pottyant hirtelen kommunikáció, hanem annak az ellentettje, a jövőbeni tervek homályban hagyása az elsődleges ok.

A magyar napelemes piacnak ugyanis van egy rendkívül sarkalatos pontja, az úgynevezett szaldóelszámolás. Ennek lényege, hogy a feleslegben megtermelt áramot a háztartás feltölti a közműhálózatra, amikor viszont többletigénye van, akkor letölti a szükséges többletet a hálózatról, és ezt a két mennyiséget egy az egyben lehet egymással szembeállítani, elszámolni. Jelenleg csak éves szaldóelszámolás létezik, és eszerint működik a magyar napelemes rendszerek döntő többsége. Vagyis praktikusan a nyáron feleslegben megtermelt áramot szembe lehet állítani a télen szükséges többletigénnyel, és ha a kettő pont megegyezik, akkor nulla forint lesz az éves áramszámla. A felhasználók jelentős része logikus módon eddig erre az eredményre törekedett.

Amint az látható, a szaldóhoz elengedhetetlen feltétel, hogy a háztartás fel tudja tölteni a hálózatra a feleslegét. Ezért volt nagy felbolydulás akkor, amikor tavaly októberben a kormány bejelentette, hogy novembertől a betáplálás lehetőségét felfüggesztik minden új rendszerre. Ezért rohant mindenki tavaly októberben, hogy még az utolsó pillanatban, azaz november előtt leadja a megrendelését. Ennek következtében a napelemes piacon olyan megrendeléshegy keletkezett, ami több évre is elegendő lehet – feltéve, ha valóban lesz belőle kivitelezés.

Azóta viszont kiderült, hogy a betáplálási stopot várhatóan hamarabb fel fogják oldani, mint arra sokan tavaly fogadtak. Bizonyos országrészekben akár már a nyár végén is megszűnhet ez a korlátozás. A kormány nagyon rosszul mérte fel tavaly, hogy milyen hatása lesz annak, ha általános felfüggesztést jelent be, a kivezetés várható határideje nélkül. A lakosság döntő része ugyanis egyből arra következtetett, hogy a betáplálás lehetősége már soha nem tér vissza, ezért rohanta meg az áramszolgáltatókat. Ez káoszt és olyan bürokratikus leterhelést okozott, amely a mai napig tart.

Csakhogy mindezek miatt idén megint keletkezett egy probléma. Régóta tudjuk ugyanis, hogy a tervek szerint 2024-től már nem lehet szaldóelszámolásra szerződni.

Hogy ez miért fontos, ahhoz nézzük meg, hogyan fest ma lakossági szemszögből a piac:

Vannak azok a háztartások, amelyek tavaly november előtt (bármikor, akár évekkel korábban vagy az utolsó pillanatban) adták be a telepítési kérelmüket, és azóta be is üzemelték a rendszerüket: ők betáplálhatnak a hálózatba, és éves szaldóval számolnak el. Azok a háztartások, amelyek tavaly november előtt ugyan még beadták a telepítési kérelmüket, de még nem kezdték el kiépíteni a rendszerüket, elég tanácstalanok lehetnek. Számukra ugyanis a betáplálás lehetősége meglesz, ha lesz napelemük, de ha nem végeznek decemberig az üzembe helyezéssel, akkor szaldóra már nem szerződhetnek. Betáplálhatnak, de nem szaldózhatnak. Arról pedig semmit sem tudnak, hogy mire szerződhetnek majd. Azok a háztartások, amelyek tavaly október után adták be, vagy még be sem adták a kérelmüket, de szeretnének napelemet, most már látják, hogy a betáplálás lehetőségéről nem késtek le nagyon, mert az előbb-utóbb megnyílhat számukra is. Csakhogy most már másképp késtek el, mert a szaldóhoz nekik is üzembe kellene helyezni a napelemet december végéig.

Bár még csak július eleje van, a harmadik csoport tagjai valószínűleg máris kicsúsztak az időből. A piac ugyanis tele van megrendelésekkel, az áramszolgáltatók annyira leterheltek, hogy az ügyintézést csigalassan végzik, ezért most már minimális annak az esélye, hogy valaki ma gondoljon egyet, rendeljen egy napelemet és még idén szaldóra szerződjön.

A második csoport tagjai nagyon sokan vannak, becslések szerint 100-200 ezren, és ők az év második felében az idő haladtával egyre türelmetlenebbek, egyre tanácstalanabbak lesznek. Valószínű, hogy ők szaldót szeretnének az időben megszerzett betáplálási lehetőség mellé, vagyis az idő haladtával egyre nagyobb nyomás alá fogják helyezni a kivitelezőket, hogy még az év vége előtt legyen napelemük.

Az első csoport tagjainak pedig fogalma sem lehet arról, hogy mi lesz az éves szaldóval, amiben jelenleg elszámolnak. Megmarad-e vagy sem, és ha igen, akkor milyen körnek és mennyi ideig, ha pedig nem, akkor mi lesz velük.

Sok információ kering most a piacon, és ezeket sokféleképpen lehet kombinálni, ami rendkívüli bizonytalanságot okoz.

Szó van például arról, hogy az éves szaldót felváltja a havi szaldó, ami ugyan nem teszi lehetővé a nyári-téli kiegyenlítést, de azt igen, hogy a háztartás az év napsütésesebb felében nulla vagy nulla közeli áramszámlát érjen el, a téli időszakban pedig mérsékelje az áramköltségét. A havi szaldó tehát jóval rosszabb, mint az éves szaldó, de sokaknak még az is vonzó lehet.

Arról is szó van, hogy a már befejezett rendszereknél az üzembe helyezés után számított tíz évig megmarad a szaldó, de az sem világos, hogy éves vagy havi verzióban.

Mivel a napelem legalább 20-25 éves, de inkább annál is jóval hosszabb befektetés, az érintett háztartásoknak óriási szüksége lenne most egy kiszámítható jövőképre, hogy tervezni tudjanak. Sokaknak most kell meghozni a döntést ahhoz, hogy az év végi határidőt tartani tudják, de az Energiaügyi Minisztérium egyelőre semmit sem közölt arról, hogy 2024-től milyen elszámolási konstrukciókat tervez bevezetni, és ha több változat lesz, akkor melyik verzió kire vonatkozik majd.

A tárca cikkünk megjelenéséig nem válaszolt az ezzel kapcsolatos kérdéseinkre, azt sem közölte, hogy van-e a tárcánál határideje a jövő évtől érvényes elszámolási rendszerek közzétételének.

Ám ha ez heteken belül nem történik meg, akkor az év vége egészen biztosan megint kaotikus állapotokhoz vezet. Utólag látszik, hogy a tavalyi pánik lényegében alaptalan volt, mert valójában nem is a betáplálási lehetőség felfüggesztése a fő probléma, hiszen az legfeljebb pár évvel módosítja egy legalább 25 éves projekt számait. A szaldó megszűnése viszont mélyütés lehet, főleg akkor, ha senki sem tudja meg kellő időben, hogy mi jön helyette. Ez ugyanis alapjaiban írhatja át a megtérülési és egyéb számolásokat.

