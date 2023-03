Balatoni nyaralás 2023: húzósnak ígérkezik a lángos ára idén, az is megvan, melyik drágul a legjobban

A badacsonyi hajóállomás környékén működő Badacsony Bisztró két hete nyitott meg a téli szünet után. Frissített étlapja online is elérhető, amely alapján tavaly nyár óta lángosai jellemzően 25-45 százalék körül drágultak:

a sima 650 forint helyett 950 lett (+46 százalék)

a sajtos 990 forint helyett 1350 (+36 százalék)

a sajtos-tejfölös 1250 forint helyett 1550 (+24 százalék)

A badacsonyi vendéglátóhely kifejezetten olcsónak számít a Balatonnál: egy tavalyi körkép alapján 30-ból csak kettő helyen volt a sima lángos 800 forintnál olcsóbb.

Bár a Badacsony Bisztró tulajdonosa bízik abban, hogy idén nem fog már emelni, elképzelhetőnek tartja, hogy további 10 százalékkal drágulnak a nyári szezonig. “Ha tudok, megmaradok ezeknél az áraknál, de ez nem rajtam múlik” – mondta.

Ez a bizonytalanság általános az általam megkérdezett öt balatoni lángososnál. A Badacsony Bisztróval ellentétben a balatoni büfék többsége még nem nyitott ki, és a gyorsan változó környezetben nem is tudják pontosan megmondani, hogy milyen árakkal terveznek.

Az alapanyagok áremelkedése mellett ugyanis az árak függenek:

a balatoni vendéglátásban évek óta nehézséget okozó munkaerőhiánytól

az energiaárak és a bérleti díjak változásától

a kisebb büféknél a hatósági árak esetleges kivezetésétől (a nagyobb egységeket ez nem érinti, mert a nagykereskedelmi árakra nem vonatkozik az árstop)

“Azért sem tudok még árat mondani, mert ahhoz azt is meg kell nézi, hogy a szomszédok, kollégák hogyan áraznak” – tett hozzá még egy szempontot egy több mint 20 éve működő keszthelyi büfé tulajdonosa.

Az üzletét retró lángosozóként jellemző férfi azt mondta, hogy május elején tervez nyitni, idén még nem is volt a büfében. Még egy beszállítójával sem beszélt, illetve a területbérleti szerződést sem újította meg (amiért évente 15 százalékos emelést szoktak kérni).

Biztosat így nem tud mondani, de az eddigi információi alapján “úgy tervezik, úgy gondolják”, hogy a sima lángos tavalyi 700 forintos árát 900-ra emelik, a legnépszerűbb sajtos-tejfölösét pedig 1500-ról nagyjából 1900-ra.

Hasonló mértékű, 20-30 százalékos emelést tart elképzelhetőnek egy balatonlellei lángosos is (tavaly is nagyjából ennyivel emelkedtek az árak). “A közeli nagykereskedőnél 30 százalékos áremelés volt tavalyhoz képest, az árakat muszáj lesz ahhoz igazítanunk” – mondta a lellei lángosos vezetője. Többen is beszéltek az energiaárak jelentős növekedéséről, nála a villany háromszorosára drágult, a gáz pedig kétszeresére.

A trappista sajt és a tejföl kiskereskedelmi árának változása akár ennél is nagyobb emelést eredményezhetne. A két alapanyag ára szűk egy év alatt közel a kétszeresére drágult az általunk havonta vizsgált négy üzletláncban, bár az elmúlt egy-két hónapban mindkettő ára csökkent.

Ugyanakkor van olyan is, aki – egyelőre – nem is emelt a sima lángos árán. Egy alsóörsi büfében – amely már megnyitott – ugyanúgy 1000 forint a sima lángos, mint a tavaly, bár a sajtos-tejfölös 200 forinttal 1700-ra drágult.

A korábban említett tavalyi körkép alapján a sima lángos jellemzően 800-1000 forintba került a Balatonnál, a sajtos-tejfölös pedig 1200-1600 forintba. Az öt beszélgetés alapján idén nehezen lehet majd lángost kapni 900 forint alatt, a sajtos-tejfölös ára pedig akár a 2000 forintot is elérheti (az egyik megkérdezettnél már tavaly 1880 volt egy ilyen).

Az évről évre növekvő árak miatt volt olyan lángosozó, amely már tavaly is érezte, hogy csökkent a forgalom (bár a bevétel nem), most pedig többen is említették, hogy az elmúlt évek legnehezebb időszakára készülnek. “Túléltünk két pandémiás meg egy háborús nyarat, de ez lesz a legnehezebb. Mostanra fognak az emberek úgy leereszteni anyagilag, hogy örülünk, ha lejönnek egyáltalán hozzánk” – mondta a keszthelyi lángosos.

“Az idei évben a talpon maradás, a lét a kérdés” – mondta a cikk elején említett Badacsony Bisztró tulajdonosa, aki 40 éve dolgozik vállalkozóként.

