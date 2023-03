Vészjósló adatok érkeznek a magyar cégbezárások számáról

„Akinek van munkája, állása, az becsülje meg, és tegyen meg mindent azért, hogy maradjon is meg. A kata biztosította kiskapuk bezárultak, és nem is nyílnak újra. Európa recesszióba fog süllyedni” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök 2022. július 15-én a Kossuth Rádióban.

A miniszterelnök vészjósló szavai aztán részben beigazolódtak. Mind a hazai, mind az európai statisztikák szerint évek óta nem látott mértékben buktak be a vállalkozások, ami még akkor is komoly veszteségnek számít, ha az előzetes várakozásoknál sokkal válságállóbbnak bizonyultak az uniós gazdaságok.

Az alábbi grafikonon látszik, hogy Magyarországon tavaly az év második felében jelentősen megugrott a felszámolási eljárások száma, és mindez már az összes regisztrált cég számának csökkenésében is látványosan megmutatkozik a statisztikák alapján.

Azonban nehéz tisztán látni, hogy ezt pontosan mi okozta, ugyanis a gazdasági helyzet romlása több negatív trenddel járt együtt. A G7 által megkérdezett szakemberek egyetértettek abban, hogy több hatás is hozzájárult a cégek tömeges megszűnéséhez. Azonban abban már eltértek a vélemények, hogy a különböző okok milyen arányban magyarázzák a jelenséget.

Gazdasági vagy szabályozási hatás?

A G7-en szeptemberben részletesebben is írtunk arról, hogy a vállalatok jelentős részének októbertől (földgáz) és januártól (áram) nőhetnek a rezsiköltségei, mivel ez az a két hónap, amikor az energiaigényesebb cégek megállapodnak a szolgáltatóval a következő év árazásáról. A cégek többsége nem fix áras, hanem a tőzsdei árhoz kötött szerződést kapott, aminek az lehetett a következménye, hogy októbertől decemberig akár a korábbi gázszámla 5-10-szeresét kellett megfizetniük. Az indexált szerződések előnye viszont, hogy a december óta jelentősen csökkenő árak a számlákban is meg fognak mutatkozni, de ez a hatás csak január óta jelentkezett.

A rezsi mellett sok cégnek az is problémát okozhatott, hogy a jegybanki kamatemelés miatt drágultak a hiteltörlesztők, illetve az is kihívást jelenthetett, hogy a magasabb infláció miatt az emberek spórolni kezdtek, így egyes cégek szolgáltatásaira vagy termékeire is csökkenni kezdett a kereslet.

A reálgazdasági tényezők mellett viszont ott van a kisadózók tételes adójának szigorítása is, ami szintén magyarázhatja a megszűnések megugrásának egy részét.

A reálgazdasági tényezők az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének (GVI) kutatásai szerint a 10 fő alatti vállalkozásokat érintik jobban, a felméréseik szerint az ő várakozásaik a leginkább pesszimisták. A GVI féléves konjunktúramutatója például 2022. októberben 4 ponton állt az összes cégre nézve, a 10 fő alattiaknál -25 ponton. A csődkockázatot érzékelők aránya az esetükben 31 százalék volt (szemben a teljes körre vonatkozó 24 százalékkal), a kereslethiányt 45 százalékuk érzékelte (míg az összes cégnek 34 százaléka), és különböző pénzügyi nehézségeket szintén nagyobb arányban tapasztaltak, mint a nagyobb cégek.

Emellett ugyanakkor a KSH regisztrált egyéni vállalkozások számára vonatkozó adatai szerint a megszűnt vállalkozások számánál az ismeretlen és 0 fős, illetve az 1-4 fős kategóriában 2021-hez képest 2022-ben nőtt a megszűnő szervezetek száma, míg a többi létszámkategóriában csökkent vagy stagnált.

Révész Erika, az MKIK GVI Nonprofit Kft. irodavezetője szerint ugyanakkor mivel a kata szigorítása és a gazdasági nehézségek is ugyanazt a kört érintik, nehéz megbecsülni, hogy mennyire van szó a szabályozási, és mennyire a gazdasági hatásokról.

A felszámolások mögött nagyobb részt inkább a kata szigorítását látja ifj. Becsey Zsolt, az Egyensúly Intézet vezető közgazdásza. Szerinte egyes ágazatokban, például a vendéglátásban sok esetben magyarázhatja a cégek megszűnését, hogy nem tudták kigazdálkodni a növekvő költségeket, viszont az ágazatok többségében inkább kata-hatásról lehet szó.

Ezt megerősíti az is, hogy augusztus-szeptemberben növekedett meg a KSH szerint az eljárás alá került szervezetek száma, és pont szeptembertől módosult a kata, illetve az is, hogy a szolgáltatások ebben a kategóriában felülreprezentáltak, és itt elterjedt volt a katás adózás

– írta, hozzátéve, hogy szerinte a GDP és egyéb makrogazdasági adatok alakulása is ellentmond annak a feltevésnek, hogy a felszámolások megugrását inkább reálgazdasági hatások okozták.

Ezzel ellentétben kevésbé a szektorális, inkább időbeli trendeket hangsúlyozta megkeresésünkre Perlusz László, a Vállalkozók Országos Szövetségének főtitkára.

A felszámolások összességében 2022 első három hónapjában csökkentek, majd április és július között lényegében stagnáltak. Ezt követően augusztusban 3-3,5-szeresére ugrott a felszámolási eljárások száma, és csak október-novemberben tért vissza a nyár eleji szintre. „Ez a megugrás jórészt a kata megszűntetésének a számlájára írható” – írta Perlusz László.