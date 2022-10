Oroszlánt is foglaltak le Magyarországon, de sokan megússzák a természet elleni bűncselekményeket

A 2014. szeptember 6-án a tiszaszigeti határátkelő közelében zsákokban talált, vélhetően csempészeknek letett görög teknősök Szegeden. Fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely

A védett fajok kereskedelme kategóriában az ügyek 16 százalékban történt egyáltalán vádemelés, a kiszabott pénzbüntetések pedig messze elmaradnak a természet ellen elkövetett bűncselekményekből származó haszontól – derül ki a WWF alapos vizsgálatából, amely a 2015 és 2020 között Magyarországon elkövetett természet elleni bűncselekményekkel foglalkozik.

Az elemzés szerint magas a felderítetlen esetek száma, de gyakran a felderített ügyek sem jutnak el a bíróságra. A szervezet kiemeli: a természet elleni bűncselekmények gyakran a szervezett bűnözéshez köthetők, ráadásul Magyarországon keresztül jogellenesen szerzett egzotikus, vadon élő állatfajok juthatnak be a schengeni térségbe.

A riport megállapítja:

A védett fajok illegális kereskedelmét érintő ügyeknél összesen 16 százalék a vádemelési arány – ennek hátterében a hatóság erőforráshiányát sejtik.

A büntetőjogi szankciók elemzése alapján a legnagyobb arányban (47 százalékban) kiszabott büntetés a szabadságvesztés volt. De 63-ból mindössze három esetben szabtak ki végrehajtandó szabadságvesztést.

Ezt követte a pénzbüntetés (36 százalék) és a foglalkozástól való eltiltás (4 százalék).

a foglalkozástól való eltiltás (4 százalék). Az összes vizsgált eset 44 százaléka próbára bocsátás volt, 24 százalékban elkobzást, 14 százalékban megrovást, szintén 14 százalékban pártfogó felügyeletet és 1-1 százalékban jóvátételi munkát és vagyonelkobzást alkalmaztak.

A rendelkezésre álló adatok és az elkészített interjúk alapján a pénzbüntetés összege eltörpül a bűncselekmények elkövetésén keresztül jogellenesen szerzett nyereséghez képest, a szankciók pedig összességében nem feltétlen tükrözik a jogellenes anyagi haszonszerzés mértékét.

Az adatokból az is látható, hogy az öt év alatt nőtt a felderített és jelentett természet elleni bűncselekmények száma: míg 2017-ból 83 természet elleni bűncselekményt regisztrált a szervezet, 2020-ból 157-et. Hangsúlyozzák, ez nem feltétlen azt jelenti, hogy ilyen mértékben nő a bűncselekmények száma. Az is állhat a háttérben, hogy egyre nagyobb figyelem irányul a természet elleni bűncselekményekre.

A védett fajok illegális kereskedelme Magyarországon leggyakrabban a görög teknőst (öt év alatt 175 lefoglalt példány) és a hóvirágot érinti, de előfordult törpebogáncs és barnamedve-bőr is. Olyan is volt, hogy egy élő oroszlánt foglaltak le. Ezen túl a védett kaktuszok kereskedelme is problémát jelent, a szervezet szerint egy esetben egyszerre 1466 példányt foglaltak le a hatóságok.

Szintén számottevőek a mérgezéses esetek, ezek főként a ragadozó madarakat érintik, elsősorban a parlagi sast. A mérgezésekkel a hatóságok felvették a harcot, elsősorban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a rendőrség által a mérgek és tetemek megtalálására kiképzett kutyákkal.

A jelentés elkészítését finanszírozó nemzetközi WWF-projekt célja, hogy csökkentse a leölt védett állatok számát, támogatva ezzel a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma megóvását.

