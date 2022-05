Tízezer rosszindulatú daganatos beteget rejthetett el eddig a koronavírus Magyarországon

Fotó: AFP/Europress

Évek óta nem volt olyan alacsony az új, rosszindulatú daganatos betegséggel regisztráltak száma, mint 2020-ban – derült ki a KSH adatbázisából. A Magyarországon még mindig vezető halálokok között található rákos megbetegedések száma utoljára 12 éve volt 68 ezer alatt, azóta kisebb-nagyobb mértékben, de nőtt. A tendencia nem valami csoda folytán változott meg, az okok mögött a koronavírus-járvány alatti szűrések elmaradása állhat.

Nemrég az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kényszerült arra, hogy új módszertan szerint számolja a koronavírus miatt elhalálozottak számát, mert eddig nem számolták bele azokat a többlethalálokat, amelyek az ellátórendszer leterheltsége miatt jelentkeztek, és bár a beteg nem volt koronavírusos, nem jutott rá kapacitás, ennek következtében elhunyt. A WHO eredeti számításai szerint több mint hatmillió ember halálát okozta a vírus közvetlenül, ám közvetett módon ez a szám majdnem a háromszorosa, 18 millió lehet. A magyarországi volt a világ egyik legsúlyosabb járványhelyzete, és ennek hatása a halálozások összesített számában is megmutatkozott.

A tízezerrel kevesebb ember nem jelenti azt, hogy tízezren meghaltak, csupán azt, hogy az előző évek számait figyelembe véve ennyi ember valószínűleg nem jutott el orvoshoz, hogy kiszűrjék a betegséget – ez viszont minél későbbre tolódik, annál inkább válik súlyossá, ami a beteg életébe is kerülhet. Az Affidea nevű, képalkotási eljárásokkal és diagnosztikával is foglalkozó magánszolgáltató gasztroenterológiai központjának vezetője, Sike Róbert szerint az összes vastagbélrákszűrő vizsgálat elmaradt az elmúlt két évben, így a korai stádiumú daganatos betegségek felismerése nem történt meg. „Várhatóan az elkövetkező években emelkedni fog a súlyos állapotú betegek száma, akiknek az életét meg lehetett volna menteni, ha időben felismerjük a rák jelenlétét vagy az azt megelőző állapotot.”

A KSH 2019-es egészségügyi helyzetképében írt arról, hogy a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvétel középtávon, míg a tudatos, megelőző életvitel hosszútávon javítja az életkilátásokat. A nők megbetegedései közül a vezető halálok a tüdőrák, ezt követi az emlőrák, a legnagyobb kockázatnak kitett 45-64 éves korosztálynak kétévente kéne szűrésre járnia. A KSH adatai szerint erős összefüggés mutatkozik az iskolai végzettség és a szűrővizsgálaton való részvételi hajlandóság között, természetesen nem csak a nők körében. A legfeljebb a közoktatás nyolcadik évfolyamát elvégzők fele sem, míg a diplomásoknak a 70 százaléka tesz eleget az egészségügyi ajánlásoknak.

