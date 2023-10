Hosszú háborút vetít előre Izrael kibontakozó katonai taktikája

Izraeli egységek hétfőn megközelítették Gázaváros külső részeit, de a külvárosokból hamarosan vissza is vonultak. Ez az óvatosabb, kisebb egységekre alapozó izraeli katonai taktika nagyon más, mint az az átfogó invázió, amit sokan vártak, és hosszú háborút vetít előre.

Mi történt? Szombatra virradóra Izrael két ponton indította el az október 7-i terrortámadások után belengetett szárazföldi műveleteket Gáza ellen: a palesztin fennhatóságú terület északi határán Beit Hanounnál és délebbre Bureijnél.

#Gaza map update:

The #IDF have expanded their area of operation 3km into the Gaza Strip, this time from the south of Gaza city.

This advance has cut one of only two main roads out of the area marked for evacuation. The other being along the coast. pic.twitter.com/kI6NBo1FQS

— War Mapper (@War_Mapper) October 30, 2023