Kilométeres sorokban menekülnek a szülőföldjükről: az örmény exodus tragédiája

Folyamatos és egyre több embert érint az exodus Karabahból. Hogy marad-e egyáltalán örmény az idáig 99 százalékban általuk lakott területen, nem is az etnikai mészárlástól félő lakosságon múlik már, hanem a hatóságokon és a tágabb külpolitikai taktikákon. Az már most látszik, hogy az Ukrajna elleni invázió után – melyhez szintén kisebbségeket használtak ürügyként – a kisebbségek még inkább kiszolgáltatottak lettek a geopolitikának.

Mi történt? Eddig 50 ezren lépték át az örmény határt az múlt heti azeri katonai művelet óta, vagyis a lakosság harmada-fele már elmenekült. A kilométeres kocsisorokat lassítja, hogy sokan kifogyott tankkal tolják az autót. Hétfőn itt robbant fel egy üzemanyagdepó, a balesetben a halottak, sebesültek, eltűntek száma az 500-at közelíti.

Video of the exodus of ethnic Armenians from Karabakh. (from https://t.co/17t7alP0sf ) https://t.co/SAbxkLBC6c pic.twitter.com/Iv7bY6glb0

Számokban: a formálisan eddig is Azerbajdzsánhoz tartozó, de idáig örmények által ellenőrzött Karabah lakossága kb. 120 ezres lehetett idáig. Az örmény kormány a teljes karabahi népesség befogadására készül.

Miért fontos? A karabahi exodus így félő, hogy egy történelmi etnikai tér és az örmény jelenlét végét jelenti. Karabah némileg hasonló helyet foglal el az örmény tudatban, mint a magyarban Erdély, vagy a szerbek számára Koszovó.

‼️Armenians leaving their thousands of years old ancestral homeland #Artsakh/Nagorno-#Karabakh. Ethnic cleansing happening in front of the world. They will arrive in #Armenia as refugees who lost everything, while #Azerbaijan will occupy their land. pic.twitter.com/gfwjswW6rG

— Anush Mkhitaryan (@Haybaji) September 25, 2023