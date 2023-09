Súlyos vereséget mértek az ukránok a legrosszabb orosz dandárra

Ukrán ágyútarack tüzel Bahmut közelében még júliusban. Fotó: AFP/Europress

A tegnapi, ukrán források közötti üzengetés után mára egyértelművé vált, hogy az ukrán hadseregnek sikerült felszabadítania a Doneck megyei, Bahmuttól délre lévő Andrijivka falut. Ennek a háború egésze szempontjából nincs túl nagy jelentősége, azért érdekes mégis, mert egyrészt ez az első visszafoglalt település a térségben, másrészt egy különösen mostoha sorsú orosz egységgel szemben sikerült kivívni ezt a győzelmet.

A hosszan ostromolt Bahmuttól délre még azt megelőzően indított korlátozott ellentámadást az ukrán hadsereg, hogy a várost május végén elfoglalta az orosz hadsereg, pontosabban a Wagner-csoport. Ennek keretében fokozatosan sikerült felszámolni a Bahmuttól délre kialakult orosz kiszögellést, és visszaszorítani az orosz csapatokat a Kliscsijivka-Andrijivka-Kurgyumivka vonalra.

Ennek a közepén sikerült most elfoglalni a kétutcás, eredetileg némi jóindulattal is legfeljebb 50 házból álló, mostanra nagyrészt lerombolt települést.

This is liberated Andriivka, or what is left of it… pic.twitter.com/ud31eX61hC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 15, 2023

Pedig az oroszok keményen védelmezték, a különleges erőkbe tartozó katonák és csecsen harcosok mellett annak a 72. önálló gépesített lövészdandárnak a katonái, amely talán a legrosszabb harcértékkel – de legalábbis hírrel – bíró orosz alakulat.

Ezt még tavaly nyáron hozták létre önkéntesekből az egészében is dicstelen 3. hadtest keretin belül, és rossz hírét leginkább a Wagner-csoportnak köszönheti. A korábban Herszon megyében és a Doneck megyei Vuhledárnál is súlyos veszteségeket szenvedő 72. dandár akkor került a területre, amikor a zsoldos csoport átadta a Bahmuttól délre és északra lévő térségek felügyeletét az orosz reguláris hadseregnek, hogy a város bevételére tudjon koncentrálni. Itt az alakulat már az első harcérintkezések alkalmával kisebb-nagyobb vereségeket szenvedett, az akkor még ereje teljében lévő Wagner-csoport pedig foglyul ejtette a parancsnokát, és olyan vallomást erőszakolt ki belőle, miszerint részegen arra utasította a katonáit, hogy wagneresekre lőjenek.

A június 24-i zendülését követően a Wagner eltűnt Ukrajnából, a 72. dandár viszont a helyén maradt, és nem lett könnyebb dolga, az ukrán hadsereg egyik legjobbjának tartott 3. rohamdandárral szemben kellett volna tartania a frontot.

264-68. Andriivka western approach.

2/3. Elements of newly introduced 2nd Mech Batt, 3rd Assault Bde continue to advance from tweet 263 against🇷🇺72 Motor Rifle Bde and some Akhmat troops. On the right they pass a destroyed🇷🇺T-80BV (twt 168) + ex reservoir.https://t.co/Qjfq5H1Sz5 pic.twitter.com/FR6HdQGeQN — Dan (@Danspiun) September 14, 2023

Ez végül nem is sikerült, és az ukrán alakulat arról számolt be, hogy Andrijivka elfoglalása során megsemmisítette a 72. dandár gyalogságának nagy részét, köztük a hírszerzési vezetőjével és három zászlóalj-parancsnokával együtt.

Ennek igazságtartalmát nem lehet megítélni, de az előzmények és a körülmények alapján még az sem lenne meglepő, ha az orosz hadvezetés inkább feloszlatná a 72. dandárt, és a túlélőket más alakulatokba helyezné át. (Erre egy másik dandár esetében már volt példa.)

Az Andrijivkától északra lévő Kliscsijivkából is kiszorult nagyrészt az orosz hadsereg, így könnyen elképzelhető, hogy a napokban azt is teljesen fel tudják szabadítani az ukránok. Ezzel Bahmuttól délre tovább romlanának valamelyest az orosz pozíciók, de egyrészt folyamatosan küldi a térségbe az erősítéseket az orosz hadvezetés, másrészt az ukránok továbbra is csak korlátozott erőkkel támadnak, így a háború menetére érdemi befolyást gyakorló áttörés nem valószínű.

