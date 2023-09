Tényleg nagyon súlyos veszteség érte az orosz hadsereget

Az utóbbi hetekben több, mélyen a hátországban végrehajtott akcióval is rombolták az orosz fegyveres erők képességeit az ukránok, a leglátványosabb talán az volt, amikor egy repülőtéren minimum két Il-76-es nehéz szállító repülőgépet megsemmisítettek ukrán drónok, további hármat pedig megrongáltak.

Miközben ez is fájó veszteség volt az orosz légierőnek, közvetlenül nem befolyásolta a háború menetét, hiszen jó ideje nem reális, hogy az ukrán vonalak mögött hajtsanak végre ezekkel a gépekkel akciót az orosz deszantosok. (A háború legelején viszont a rekonstruált orosz tervek alapján ez lett volna a cél a Kijev közelében lévő hosztomeli repülőtéren, ám a deszantosokkal telepakolt Il-76-osokat végül az oroszok nem merték odareptetni a vártnál erősebb ukrán ellenállás miatt.)

Szerdára virradó éjszaka viszont olyan akciót hajtottak végre az ukránok, amely közvetlenül is befolyásolhatja a háború alakulását. Az ukrán légierő gépei brit Storm Shadow cirkálórakétákkal mértek csapást a szevasztopoli kikötő szárazdokkjára, ahol éppen javítás alatt állt a Minszk nevű, teljes terheléssel négyezer tonnás vízkiszorítású partra szállító hajó, valamint a lemerülve háromezer tonnás Rosztov-na-Donu tengeralattjáró. Az orosz védelmi minisztérium szerdán csak azt ismerte el, hogy mindkettő megrongálódott, de rögtön hozzátette, hogy ki fogják őket javítani, és visszatérhetnek a szolgálatba.

Az azóta nyilvánosságra került képek és műholdfelvételek alapján azonban egyértelművé vált, hogy ez lehetetlen: mindkét eszköz*Bár a tengeralattjáróval kapcsolatban nincs olyan teljes konszenzus a felvételeket elemzők körében, mint a Minszk kapcsán. De a többségi vélemény az előbbi esetében is az, hogy menthetetlen. De még ha nem is az, akkor is hosszú időre kiesett a szolgálatból. olyan mértékű károkat szenvedett, hogy irreális a javításuk, anyagi és műszaki szempontból is teljesen értelmetlen lenne ezzel próbálkozni.

**UPDATE**

Quick viz showing how much of the #Russian Navy Ropucha Class landing ship, hit by #Ukrainian missiles, superstructure remains…

Russian MoD says

"Two ships … will be fully restored and will continue to serve in combat as part of their fleets."#OSINT pic.twitter.com/GfFAcTZdPL

— H I Sutton (@CovertShores) September 13, 2023