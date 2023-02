Csak egy nagy dobása lehet az ukrán hadseregnek?

Volodimir Zelenszkij ukrán és Joe Biden amerikai elnök a Fehér Házban. Fotó: AFP/Europress

Miközben a Nyugatnak kisebb problémái támadtak Ukrajna gazdasági és katonai támogatásának fenntartásával, a Biden-kormány figyelmeztette Ukrajnát: a háború döntő hónapjai következnek, ezért különösen fontos, hogyan használja fel a nyugati felszerelést az ukrán hadsereg.

Lőszerhiány és Leopard-kiképzés

Jens Soltenberg NATO-főtitkár a Financial Times szerint közölte: a korábban jelzett orosz offenzíva megkezdődött, több ezer orosz katona érkezett újonnan a frontra, ezért alapvető fontosságú, hogy a nyugati szövetségesek lőszerei és fegyverei gyorsan elérjenek a harctérre – még azelőtt, hogy az oroszok magukhoz ragadják a kezdeményezést, és átrajzolják a frontot.

Az ukrán hadsereg lőszerigénye várhatóan tovább fog nőni, miközben már korábban is lőszerhiánnyal küzdött. Ahogy Soltenberg fogalmazott: az ukrán hadsereg lőszerfelhasználása sokszorosa a katonai szövetség gyártókapacitásának, ami nyomást helyez a védelmi szektorra. Egyes nagy kaliberű lőszereknél a gyárak által vállalt leszállítási idő több mint duplájára nőtt – egy évről 28 hónapra -, ezért elengedhetetlen a kapacitások bővítése és újak kiépítése.

Közben megkezdődött a német gyártású Leopard 2 tankokat kezelni képes katonák kiképzése Lengyelországban. A 105 ukrán katonát lengyel, kanadai és norvég instruktorok képzik ki egy hónap alatt. A tankokat Lengyelországból fogják Ukrajnába szállítani, ha befejeződött a kiképzés.

Versenyfutás az idővel

Mindeközben az amerikai kormány képviselői arra figyelmeztették Ukrajnát, hogy Kijev számára döntő jelentőségű versenyfutás kezdődött az idővel. A Washington Post információi szerint amerikai diplomaták és tisztviselők több csatornán közvetítették az ukrán vezetésnek: amennyiben nem tudják a következő hónapokban megérkező gazdasági és katonai segélycsomagokat harctéri pozíciószerzésre fordítani, akkor ez a jövőben csak nehezebb lesz.

A támogatást az eddigi mértékben az amerikai belpolitika alakulása miatt lesz nehezebb biztosítani. Bár a Biden-kormány korábban azt kommunikálta, hogy addig támogatja Kijevet, ameddig csak szükséges, a republikánusok által vezetett Kongresszus számos konzervatív politikusa a támogatás csökkentése mellett kardoskodik. Egy tapasztalt tisztviselő azt mondta a lapnak: a Biden-kormányzat erős meggyőződése, hogy nagyon nehéz lesz fenntartani a támogatás eddigi ütemét, miután a jelenlegit kimerítette Kijev, ami már nyár elején megtörténhet. Vagyis könnyen lehet, hogy egy igazán nagy dobásra elegendő felszerelést kap már csak Ukrajna a Nyugattól.

A lap szerint amerikai döntéshozók egy olyan orosz offenzíva lehetősége miatt is aggódnak, amely Ukrajna nyugati része ellen irányul, hogy elvágja a nyugati fegyverek ellátási útvonalát. (Jelenleg ugyanakkor semmi nem utal orosz részről egy ilyen haditervre, amely több ok miatt is nagyon kockázatos lenne.)

Tavaszi ellentámadás

Az amerikai kormányzat szerint tavasszal jön el a háború döntő időszaka, amikor az oroszok várhatóan széles körű offenzívát indítanak, az ukránok pedig ellentámadással foglalnának vissza területeket. Az amerikai alelnök és a külügyminiszter a héten Németországban tárgyal egy védelmi tanácskozáson, Biden pedig Lengyelországba utazik majd az háború egyéves évfordulójára, február 24-én. Többek között azzal a céllal, hogy a nyugati szövetség egységét felmutassa.

A felszín alatt azonban feszültségek is kirajzolódnak. A lap szerint a Biden-kabinet abban is nyomást helyezett Kijevre, hogy hozza összhangba a céljait, a katonai segítséget és a hadi képességeit. Névtelenséget kérő források szerint nem volt egyetértés a két kormány között abban, hogy mekkora erőforrást kellene Bahmut megtartására fordítani. Amerikai katonai elemzők szerint ugyanis nem reális Bahmut védelme és a tavaszi ellentámadás egyidejű megvalósítása. Amerikai tisztviselők azt is mondták: nem lehet mindenhol hatékonyan védekezni, ahol az oroszok támadnak. Bahmut orosz elfoglalása ráadásul nem járna a harctéri dinamika jelentős módosulásával.

Az ukrán kormány ugyanakkor nemcsak Bahmut megtartását fogalmazta meg célként, hanem minden terület felszabadítását a nemzetközileg elismert határokon belül, beleértve a 2014-ben illegálisan Oroszországhoz csatolt Krímet is. Amerikai tisztviselők viszont azt mondták a lapnak, hogy ez az ukrán hadsereg reális lehetőségein túlmutat jelenleg.

A számos anonim forrástól származó információkra építő cikk szerint a megcélzott optimista forgatókönyv Biden és szövetségesei számára az lenne, hogy rávegyék Ukrajnát, a következő hónapokban foglaljon vissza annyi területet, amennyit csak tud, majd üljön tárgyalóasztalhoz a – reményeik szerint vesztes helyzetben lévő – orosz elnökkel.

A szkeptikus forgatókönyv szerint nagyon nehéz lesz elérni, hogy az idő ne Oroszországnak dolgozzon: a nyugati hírszerzés álláspontja szerint jelenleg mintegy 300 ezer orosz katona van a térségben, szemben a tavaly februári 150 ezerrel, és több ezer érkezhet még a következő hónapokban.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkJön a háború kritikus szakasza: napokon belül indulhat a nagy orosz offenzívaA reménytelen helyzetbe kerülő ukrán egységekben egyre több a dezertálás.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkSzertefoszlottak a téli ukrán ellentámadással kapcsolatos reményekAz ősz végén sokan azt várták, hogy télen tovább dübörög majd az ukrán ellentámadás, ebből azonban idáig nem lett semmi - de miért?

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNehezen tudja felpörgetni a lőszergyártást Ukrajna számára EurópaBeszállítói problémák, valamint a beruházások tőke- és időigénye is akadályozza a hidegháború vége óta veszni hagyott termelési kapacitások visszaépítését.

Világ invázió joe biden lőszer lőszergyártás NATO orosz-ukrán háború Olvasson tovább a kategóriában