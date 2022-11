Mindent megtesznek az ukránok, de egyre nehezebben tudnak úrrá lenni a közművek rombolásán

Vízért sorban álló kijeviek. Fotó: AFP/Europress

Az ukrán közműveket ért orosz támadások megdöbbentő helyzetek és dilemmák elé állítják a lakosságot a hétköznapok során. Ismétlőnek a kimaradások az energia- és a vízellátásban, továbbá a telekommunikációs szolgáltatásokban is, a nehézségekhez tehát sok tényező mérlegelésével lehet csak alkalmazkodni: Ukrajna volt gazdasági minisztere, Timofij Milovanov például azon lamentált a napokban, hogy érdemes-e az erkélyen összegyűlt hóval pótolnia a víztartalékokat, vagy az ajtónyitogatás és a hóolvasztás kihűti a fűtetlenül maradt lakását. A másik lehetőség az utcán osztott víz vételezése, ami főleg a társasházak magasabb emeletein élők számára jelent tartogat kihívásokat, hiszen a liftek sem működnek.

A kimaradások nemcsak az otthonokban, hanem a munkahelyeken is súlyos problémákat okoznak. Előfordul, hogy az operáló orvosok a műtéteket elemlámpák fényénél kénytelenek befejezni, az áramszünet bekövetkeztekor elinduló aggregátorok ugyanis csak a betegek életben maradását biztosító eszközöket látják el elektromossággal, amint az kiderül a The New York Times beszámolójából. Az éttermek és az üzletek is igyekeznek nyitva tartani, akár gyertyafényben is, ahogy a bányákban sem áll le a munka – ha elmegy az áram, kézi csörlőkkel hozzák felszínre a mélyben dolgozókat.

Noha Milovanov beszámolója szerint, ha nem gondolkodik túl sokat a körülményeken, normálisan telnek a napjai, az amerikai lapnak nyilatkozó szakértők szerint egyre nehezebb lesz megbirkózni a kimaradásokkal. Az Orvosok Határok Nélkül segélyszervezet ukrajnai vezetője elmondta, hogy tiszta víz és fűtés hiányában egyre többen szorulhatnak egészségügyi ellátásra, miközben az akadozó ellátás a gyógyító intézmények munkáját is hátráltatja. Egy kijevi szívkórház igazgatója hozzátette továbbá, hogy a vízhiány alatt csak sürgősségi beavatkozásokat végeznek.

A lerombolt létesítmények helyreállítása is fokozódó kihívást jelent, hiszen az oroszok módszeresen, visszatérően pusztítják az áramhálózatot, miközben az időjárás is téliesre fordult. Szerdán az összes ukrán atomerőmű kiesett az ellátásból, amire még nem volt példa, így péntek reggel a kijevi lakások felében még mindig nem volt áram, és a fűtés is akadozott, a fővárosi vízszolgáltatást viszont ekkorra sikerült újraindítani.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkIlyen körülmények között telnek a hétköznapok Kijevben, mióta az oroszok a civil infrastruktúrát is pusztítjákUgyan az ukrán haderő sikereket ér el a fronton, ez egyelőre nem változtat Moszkva stratégiáján, aminek lényege, hogy elviselhetetlenné tegye a civil életet és megtörje a helyi közösségeket.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNéha nem jön az olaj, megint látszik a Barátság vezeték kockázataMinden érintettnek az az érdeke, hogy az orosz olaj eljusson Kelet-Európába, de a háború olyan szakaszba lépett, amikor ez már egyáltalán nem garantálható.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkDerékba törte a fizetések nagyon gyors emelkedését a háború kitörése UkrajnábanBizonyos ágazatokban meredeken csökkent a fizetések reálértéke Ukrajnában, a közszféra ugyanakkor viszonylag ellenálló a háborús inflációval szemben.

