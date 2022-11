Az oroszok a világ legfejlettebb elektronikai haditechnikáját vitték Ukrajnába, rá is faragtak

Az invázió első napjaiban az oroszok mindent megtettek, hogy az ukrajnai légvédelmet hatástalanítsák, a kommunikációs eszközöket pedig zavarják. A Royal United Services Institute elemzése viszont azt tárta fel, hogy a megvalósítás annyira erősre sikerült, hogy az oroszok kénytelenek voltak visszakozni, a jelzavarás erőssége miatt ugyanis az ő kommunikációjuk is megbénult.

Pedig az elektronikus hadviselés kifizetődőnek tűnt, legalábbis kezdetben. Azt a Pentagon már évek óta sejtette, hogy az oroszok elektronikai hadviseléshez használt technológiája felülmúlja az amerikait, az invázió kezdete pedig igazolta ezeket a félelmeket. Az ukrán Sz-300-as és Buk föld-levegő rakétás komplexumokat sikerrel zavarták meg, ezt pedig csak tetézte, hogy közben átfogó támadások indultak az ukrán légvédelmi állások és radarok ellen is – rövidesen az ország légterének védelmét csak maroknyi MiG-29-es és Szu-27-es vadászgép látta el.

A tanulmány szerint – amelyet a Business Insider szemlézett – az invázió első hetének végére lett egyértelmű, hogy az orosz csapatok nem tudnak hatékonyan kommunikálni egymással, ami nagyobb veszélyt jelentett a hadműveletre, mint az ukrán föld-levegő rakétarendszerek, ezért kénytelenek voltak csökkenteni a zavarást.

A gondokat fokozta, hogy nem rendelkeztek elegendő jól képzett rádiókezelővel, valamint hiányoztak a kódfejtéshez szükséges kulcsok is, amelyek nélkül a rejtjelezett kommunikációt nem tudták értelmezni. A rádióüzenetek egy része olcsó kínai alkatrészek miatt az ukránok jelzavaróinak áldozata lett, miközben a mobil légvédelmi rendszerek – amelyeknek együtt kellett volna mozognia az orosz páncélos alakulatokkal – nem tudtak hatékonyan kommunikálni egymással.

Az orosz zavarás csökkentése miatt

március első hetére az ukránok már életet tudtak lehelni a föld-levegő rakétarendszereikbe, és mérhető károkat okoztak az oroszoknak.

A tanulmány rávilágít arra is, hogy az oroszok jelzavaró taktikája nem az eszközök technikai minősége miatt mondott csődöt, hanem amiatt, ami az egész inváziót lassította: a gyatra tervezés, összehangolatlanság, a tisztek felületessége. Az orosz katonákat többször kapták azon, hogy titkosítás nélküli telefonokon kommunikáltak a harctéren, amit az ukrán és nyugati erők könnyűszerrel le tudtak hallgatni. (Valamint célba vehették a könnyelmű telefonálókat, ami még tábornoki szinten is veszteségeket okozott az orosz hadseregnek.)

Emellett az értékes orosz elektronikai harcászati eszközöket az érzékeny veszteségek sem kerülték el. Az egyik legkorszerűbbnek számító Boriszoglebszk-2 nevű rendszerből már tavasszal is került egy közel teljes egység az ukránok kezére Kijevtől nyugatra, a napokban pedig a nemrég az oroszok által kiürített herszoni repülőtéren videóztak le egy megsemmisült eszközt.

Destroyed Russian R-330BMV Borisoglebsk-2B EW system, reportedly near Chornobaivka, Kherson Oblast. The Borisoglebsk-2 is a fairly new system, first delivered to the Russian armed forces in 2015. pic.twitter.com/hO9AYQSVO9

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 22, 2022