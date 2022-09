Napról napra nő az atomfegyver bevetésének esélye egy korábbi amerikai hírszerző szerint

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Keleti Gazdasági Fórum rendezvényén Vlagyivosztokban, 2022. szeptember 7-én. Fotó: AFP/Europress

Nem számol az ukrajnai háború intenzitásának csökkenésével az ukrán fronton Robert Baer, egykori CIA-hírszerző, több amerikai lap – köztük a Wall Street Journal, a Time és a Washington Post – külsős szerzője.

Baer a CNN-nek adott interjúban azt mondta, szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnököt a több mint hét hónapja tartó ukrajnai inváziójának sikertelensége, nemrég pedig az ukrán ellentámadás olyan pozícióba kényszerítheti, ahol kétségbeesettebb lépésre szánhatja el magát – az egykori hírszerző nevén is nevezte a taktikai atomfegyver bevetésének lehetőségét. (A taktikai atomfegyver nem egyenlő a klasszikus értelemben vett atombombával, a taktikai atomfegyver kisebb területen pusztít. Elvileg harcászati célok elérését szolgálja, például egy mélyen beásott védelem áttörését; a hátország ellen bevetve pedig az alkalmazó fél minden korábbi fenntartást félresöprő elszántságát demonstrálná.)

Szinte a nullával egyenlő annak az esélye, hogy a konfliktus deeszaklálódik, Putyin nem adhat fel ekkora területet úgy, hogy közben az ne tűnjön visszavonulásnak, és megmaradjon a vezetői tekintélye. Az atomfegyver bevetésének – legalábbis a taktikai atomfegyver bevetésének – esélye napról napra növekszik.

Az ukrán előrenyomulás láthatóan megváltoztatta Putyin eddigi stratégiáját, az orosz elnök az elmúlt héten televíziós beszédet intézett az oroszokhoz – erre legutóbb az invázió február 24-i kezdetén volt példa -, és kihirdette a részleges mozgósítást. Emellett kilátásba helyezte az atomfegyver bevetését is, melynek indokaként a nyugati országok provokációját jelölte meg, és bár konkrétumot most sem tudott megnevezni, hozzátette, hogy nem blöfföl. Baer azt állította a CNN-nek adott kommentárjában, hogy az orosz kapcsolatai biztosak abban, hogy Putyin adott esetben valóban atomfegyverhez fog nyúlni.

Az Egyesült Államok honvédelemért felelős szóvivője, Ned Price a hét elején azt mondta, Putyin „nukleáris kardcsörgetése” a mozgósítással együtt nyilvánvaló jele annak, hogy tudja, vesztésre áll.

Egy esetleges nukleáris fegyver bevetése ellenére a NATO nem adna nukleáris válaszcsapást, ugyanakkor képes lenne elrettentő mértékű ellenlépésre – ezt már Lengyelország külügyminisztere, Zbigniew Rau mondta, aki nemrég Washingtonba látogatott, és kongresszusi képviselőkkel egyeztetett.

A külügyminiszter az NBC News-nak adott interjújában kiemelte: Putyin esetleges, Ukrajna ellen végrehajtott atomtámadása nem NATO-tagország elleni lépés volna, tehát a NATO erre a hagyományos (fegyverekkel végrehajtott) választ adhatja, ugyanakkor az is elrettentő erejű lenne. Rau szerint egyértelmű, hogy Putyin vesztésre áll, a mozgósítás pedig egy erre adott válasz, ugyanakkor ez nem fogja megfordítani a háború menetét, hiszen az ukránok már felőrölték a jól képzett orosz hivatásosokat, a most besorozottak pedig nemcsak hogy nem kaptak megfelelő kiképzést, de a felszereltségük is rosszabb.

Ugyanakkor a lépés arra jó, hogy megroggyantsa az orosz közvélemény Putyinba vetett bizalmát.

„Eddig a háború népszerű volt az oroszok körében, a felmérések szerint 80 százalékuk támogatta, de most minden orosz családnak át kell értékelnie a saját hozzáállását a konfliktushoz, tudván, hogy a szeretteiket is elküldhetik, és megölhetik a harcokban.”

Ez utóbbit jelzi az is, hogy Putyin oroszokhoz intézett televíziós beszéde után több városban is tüntettek a háború ellen, orosz férfiak tízezrei indultak meg a határ felé, hogy elmeneküljenek a sorozás elől. Több toborzóirodát is felgyújtottak, sőt, arra is volt példa, hogy egy frissen behívott lelőtte a toborzótisztet.

