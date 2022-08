Egyre tragikusabb Magyarország legnagyobb befektetőjének népesedési helyzete

Robotrásegítésű gyerektorna Dél-Koreában. Fotó: AFP/Europress

Dél-Korea a világgazdaság nem túl sok felzárkózási sikertörténetének egyike, azaz kifejezetten szegény országként indulva tudott a gazdagok közé kerülni. A koreai vállalatok nemzetközi sikereit idehaza sem kell bemutatni, már csak azért sem, mert 2019 után tavaly is – nemzeti összesítés alapján – ezek voltak Magyarországon a legnagyobb működőtőke-befektetők. (Bár az összesített állományban továbbra is Németország vezet.)

Ezeket a gazdasági sikereket szeretné is folytatni az ország, de ezt egyre inkább veszélyezteti a tragikus demográfiai helyzet. A fejlett országok közül eddig is Dél-Koreában született népességarányosan a legkevesebb gyermek, de tavaly tovább romlott a helyzet. Ahogy a Bloomberg írja, míg 2020-ban 0,84 volt a teljes termékenységi arányszám, tavaly már csak 0,81. Ez a szám azt mutatja meg, hogy ha a mostani viszonyok változatlanok maradnának, akkor egy nő átlagosan hány gyermeket szülne élete során. A népesség fenntartásához (semleges ki- és bevándorlási egyenleg mellett) ennek 2,1-nek kellene lennie, de ezt a fejlett világban szinte sehol sem érik el, Magyarországon a legutóbbi adat szerint ez 1,56.

Ennek fényében nem meglepő, hogy Dél-Korea a leggyorsabban öregedő gazdag ország, és a jelenleg aktuális becslés szerint népessége az évszázad végére 24 millióra csökken a jelenlegi 51 millióról. Tavaly 260,6 ezer gyermek született az országban, és mivel a szülőképes korban lévő nők száma is visszaesik – tavaly 2 százalékkal, 11,62 millióra –, a népesség csökkenését akkor is nehéz lesz lassítani, ha a termékenységi arányszám nőne valamelyest. Az első gyermek születése is egyre későbbre tolódik, a nőknél ez már 32,6 év, a férfiaknál 35,1, miközben egy évtizede még csak 30,2, illetve 33 év volt.

Ez természetesen a gazdasági helyzetre is kihat, a munkaképes korban lévő lakosság száma 2020-ban 37,3 millión tetőzött, és az ország statisztikai hivatala szerint 2070-re közel megfeleződik. Ilyen körülmények között egyre nagyobb kihívás lesz fenntartani a gazdasági növekedést, hiszen a gazdasági teljesítmény tulajdonképpen a ledolgozott órák számának és a termelékenységnek a szorzata. Az utóbbit egyebek mellett robotokkal lehet növelni, amit meg is tesznek, emellett a vendégmunkások és a dolgozó nők számának növelésével igyekeznek ellensúlyozni a kedvezőtlen demográfiát.

