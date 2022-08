Épp a szárazság miatt fenyegeti árvíz Hollandiát

Fotó: AFP/Europress

Hollandia alacsonyabb részeit jelentős részben tőzeggátak óvják az árvizektől, amelyek épségét a szárazság és a hőség egyaránt veszélyezteti. A helyzet olyannyira súlyossá vált, hogy az ország vészhelyzetet hirdetett, a több száz kilométeres gátrendszer ugyanis kellő nedvesség hiányában túlságosan könnyűvé és porózussá válik a Deutsche Welle beszámolója szerint. Noha idén még nem következett be katasztrófa, 2003 szintén rendkívül száraz nyarán már volt példa a gátszakadásra.

Tanulva ebből az esetből, szakértők és önkéntesek ellenőrzik a gátakat, és ha kell, feltöltik a repedéseket. A kisebb csatornákat és folyókat övező gátak öntözése is egyre gyakrabban kerül sor, Amszterdamban tűzoltó tömlőkön keresztül nedvesítik a töltéseket, miközben a földművelők például fokozódó locsolási korlátozássokkal szembesülnek. A vészhelyzet következtében most az ország vízgazdálkodásában a gátak nedvesítése az elsődleges, még az ivóvízellátásnál is lényegesebb szempont a vízügyekért felelős miniszter szerint.

További gondokat jelent, hogy az esőzések elmaradása miatt az ország csatorna- és folyóhálózatába egyre inkább benyomul a sós tengervíz, ami szikesedést okoz, illetve a zsilipek használatát és a folyami hajózást is befolyásolja. Ezen felül a tenger szintjének emelkedése miatt a gátak magasítása és erősítése is egyre égetőbb problémává válik.

