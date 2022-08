Nyugdíjazzák a vadászgépet, amelynek több mint fele lezuhant, mégis 60 éve szolgál

Egy 2015-ben lezuhant indiai MiG-21 Bison, a pilóta akkor túlélte a balesetet. Fotó: AFP/Europress

Csütörtökön lezuhant az indiai légierő egy MiG-21-es, kiképző változatú vadászrepülője, a szerencsétlenségben mindkét pilóta életét vesztette. Ez a típus hatodik balesete az utóbbi 20 hónapban, amely során öt pilóta halt meg, és a statisztika hosszabb távon sem jobb. Az eset kapcsán arra emlékeztet az indiai sajtó és a Reuters, hogy az ország várhatóan három év múlva – több mint 60 év szolgálat után – nyugdíjazza a típust.

A jellegzetes megjelenésű MiG-21-es valaha a keleti blokk meghatározó vadászrepülője volt, a magyar légierő gerincét is ez a típus alkotta évtizedeken keresztül; idehaza végül 2000-ben vonták ki a szolgálatból. Térségünkben a horvát és a román légierő alkalmazza még a típust, de már mindkét országban folyamatban van a leváltása. A román légierő legutóbb március elején vesztett egy MiG-21-est az ország délkeleti részén, ráadásul a pilóta felkutatására küldött helikopter is lezuhant, és mindenki meghalt, aki a fedélzeten volt (akárcsak a vadászgép pilótája, összesen nyolc áldozatot követelt a két eset).

A típust sok olyan ország is szolgálatba állította, amely rendszeresen vásárolt szovjet haditechnikai eszközöket, India pedig licencben is gyártotta. A MiG-21-esek 1963 óta állnak szolgálatban Indiában, a jelenleg is használt Bison változat 2001-ben kezdett megjelenni az indiai repülőszázadokban. A típus máshol is csapnivaló baleseti statisztikát produkált, de az indiait nem túlzás tragikusnak minősíteni: 2012-ben a védelmi miniszter a parlamentben azt mondta, hogy

az ország 872 MiG-21-esének több mint fele balesetekben veszett oda,

és az arányok azóta sem igazán javultak. Ennek nyomán az indiai sajtó nem finomkodik a típus minősítésével, gyakran emlegetik például repülő koporsóként. A balesetek több mint 400 pilóta és 60 civil életét követelték az évtizedek során.

Mindezzel együtt a típus fontos részét képezi jelenleg is az ország légi erejének, még a Pakisztán elleni, három évvel ezelőtti mini légi háborút is ezekkel vívta meg (és legalább egyet el is vesztett, de a pilóta életben maradt). Közben ugyanakkor minden korszerűsítés ellenére is egyértelmű, hogy a típus felett eljárt az idő, és azt a négy vadászrepülő-századot, amely jelenleg még MiG-21-esekkel repül, 2025-ig fokozatosan átfegyverzik a hazai gyártású Tejas típusra. Egy században 16-18 repülő van, azaz még körülbelül 70-et használ az indiai légierő a szovjet eredetű típusból.

Igaz, hivatalosan még nem erősítették meg a kivonási menetrendet, amelyről a Times of India írt, egy név nélkül nyilatkozó illetékes csak annyit mondott a Reutersnek, hogy az ukrajnai háború miatt egyre nehezebb a pótalkatrészek beszerzése Oroszországból.

